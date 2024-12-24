Пример самым маленьким! Таллиннские детские сады получили от города комплекты для сортировки отходов

Вице-мэр Маргот Роозе отметила, что эта инициатива стала очередным шагом к достижению целей Таллиннской программы обращения с отходами на 2022–2026 годы. „Чем раньше начинают формироваться экологически осознанные взгляды и привычки, тем прочнее они закрепляются. Постоянное информирование и реализация таких инициатив помогают сделать город более экологичным и комфортным для жизни“, – сказала Роозе.

Комплекты для сортировки отходов были приобретены отделом экономики замкнутого цикла Таллиннского стратегического центра в результате экологичных государственных закупок. Учитывая пожелания и потребности детских садов, были закуплены комплекты с тремя и четырьмя секциями, которые позволяют раздельно собирать упаковку, макулатуру и картон, биоотходы и смешанные бытовые отходы. Комплекты изготовлены из водостойкой и прочной фанеры, которую легко чистить. Габариты таких комплектов подходят для детей дошкольного возраста, и оформлены в разных цветах и с пиктограммами, обозначающими различные виды отходов, что делает процесс сортировки простым и удобным для детей.

Комплекты для сортировки изготовлены с соблюдением принципов экономики замкнутого цикла – ящики для сбора мусора можно легко разобрать, заменить отдельные части и отремонтировать без повреждения конструкции. На комплекты предоставляется двухлетняя гарантия, которая включает ремонт и замену. Производитель комплектов для сбора мусора – компания Easy Star OÜ.

С 2021 года Таллинн реализовал несколько проектов для развития раздельного сбора отходов. В 2023 году город передал 29 детским садам 198 комплектов ящиков для сортировки отходов, и таким образом, на сегодняшний день 81 учреждение получило в общей сложности 547 комплектов для сортировки. Кроме того, Таллинн поддерживает детские сады в приобретении уличных контейнеров для отходов.