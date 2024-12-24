Новости Эстонии
24.12.2024, 21:32

Пример самым маленьким! Таллиннские детские сады получили от города комплекты для сортировки отходов

 (9)
Такие контейнеры помогут научить малышей заботиться об экологии
Такие контейнеры помогут научить малышей заботиться об экологии
ФОТО: Управа Таллинна | Delfi Meedia

Город приобрел для детских садов комплекты контейнеров для сортировки отходов, чтобы повысить экологическую осведомленность детей и научить их раздельному сбору отходов. В ноябре и декабре 52 детским садам было передано в общей сложности 349 комплектов для сортировки.

Вице-мэр Маргот Роозе отметила, что эта инициатива стала очередным шагом к достижению целей Таллиннской программы обращения с отходами на 2022–2026 годы. „Чем раньше начинают формироваться экологически осознанные взгляды и привычки, тем прочнее они закрепляются. Постоянное информирование и реализация таких инициатив помогают сделать город более экологичным и комфортным для жизни“, – сказала Роозе.

Комплекты для сортировки отходов были приобретены отделом экономики замкнутого цикла Таллиннского стратегического центра в результате экологичных государственных закупок. Учитывая пожелания и потребности детских садов, были закуплены комплекты с тремя и четырьмя секциями, которые позволяют раздельно собирать упаковку, макулатуру и картон, биоотходы и смешанные бытовые отходы. Комплекты изготовлены из водостойкой и прочной фанеры, которую легко чистить. Габариты таких комплектов подходят для детей дошкольного возраста, и оформлены в разных цветах и с пиктограммами, обозначающими различные виды отходов, что делает процесс сортировки простым и удобным для детей.

Комплекты для сортировки изготовлены с соблюдением принципов экономики замкнутого цикла – ящики для сбора мусора можно легко разобрать, заменить отдельные части и отремонтировать без повреждения конструкции. На комплекты предоставляется двухлетняя гарантия, которая включает ремонт и замену. Производитель комплектов для сбора мусора – компания Easy Star OÜ.

С 2021 года Таллинн реализовал несколько проектов для развития раздельного сбора отходов. В 2023 году город передал 29 детским садам 198 комплектов ящиков для сортировки отходов, и таким образом, на сегодняшний день 81 учреждение получило в общей сложности 547 комплектов для сортировки. Кроме того, Таллинн поддерживает детские сады в приобретении уличных контейнеров для отходов.

Комплекты для сортировки отходов помогают закрепить экологические знания, полученные в рамках учебной программы „Предотвращение и сокращение образования отходов, их повторное использование и переработка, а также формирование привычки раздельного сбора“. Полюбившийся детям талисман Мусорный волк с помощью практических занятий учит правильно обращаться с отходами.

Цель города Таллинна – продолжать повышать экологическую осведомленность детей и учреждений, а также предлагать практические решения для раздельного сбора отходов. Повышение эффективности сортировки отходов и осознанности в области окружающей среды предусматривает Таллиннская программа обращения с отходами на 2022-2026 годы, согласно которой для этих целей чрезвычайно важно проведение последовательной информационной кампании, формирование экологически устойчивых взглядов и закрепление устойчивого образа поведения.

Какое чувство вызвала у вас эта статья?

Радость
Удивление
Интерес
Никакое
Грусть
Злость
Оставить комментарий Читать комментарии (9)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии