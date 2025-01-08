Рейтинги партий: поддержка Eesti 200 упала до самого низкого уровня за все время существования партии(2)
НКО „Институт общественных исследований“ и социологическая фирма Norstat Eesti каждую неделю проводят опросы с целью изучения партийных предпочтений. Как показал последний опрос, партию Isamaa поддерживают 27,1%, Партию реформ 18,4 и Консервативную народную партию Эстонии 15,8% граждан, обладающих правом голоса.
Последние сводные данные отражают период с 2 декабря 2024 до 5 января 2025 года, всего в опросе принял участие 4001 гражданин Эстонской Республики.
За последний месяц Isamaa, занимающая лидирующее место в рейтинге партий, пользовалась стабильной поддержкой. Рейтинг Партии реформ за месяц снизился на 2,1 процентных пункта. За это же время поддержка EKRE выросла на 3,1 процентных пункта.
Вслед за первой тройкой следуют Центристская партия (14,6%) и Социал-демократическая партия (12,7%), из представленных в парламенте партий самый низкий рейтинг у Eesti 200 (2,9%). Судя по проводимым фирмой Norstat опросам партийных предпочтений, с момента основания партии Eesti 200 ее рейтинг еще никогда не был таким низким.
Коалиционные партии поддерживают 34%, оппозиционные — 57,5% респондентов.