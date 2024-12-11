ГРАФИКИ | Рейтинг реформистов побил годовой рекорд. Что с другими?

Поддержка Isamaa сейчас на четыре процентных пункта ниже, чем в начале ноября, но, судя по последним результатам, тенденция к снижению приостановилась. Поддержка Партии реформ за три недели выросла на 3,1 процентного пункта и вновь превысила отметку в 20% после перерыва более чем в год. Преимущество партии Isamaa над Партией реформ составляет 6,4 процентных пункта, а занявшая третье место Социал-демократическая партия отстает от Партии реформ на 6,3 процентных пункта.