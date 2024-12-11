ГРАФИКИ | Рейтинг реформистов побил годовой рекорд. Что с другими?(6)
В сотрудничестве MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut и исследовательской компании Norstat Eesti AS каждую неделю изучаются партийные предпочтения населения. Согласно последним данным, Isamaa поддерживают 26,9%, Партию реформ - 20,5%, Социал-демократическую партию - 14,2% имеющих право голоса граждан.
Последние совокупные результаты отражают период опроса с 11 ноября по 8 декабря, всего было опрошено 4000 граждан Эстонской Республики избирательного возраста.
Поддержка Isamaa сейчас на четыре процентных пункта ниже, чем в начале ноября, но, судя по последним результатам, тенденция к снижению приостановилась. Поддержка Партии реформ за три недели выросла на 3,1 процентного пункта и вновь превысила отметку в 20% после перерыва более чем в год. Преимущество партии Isamaa над Партией реформ составляет 6,4 процентных пункта, а занявшая третье место Социал-демократическая партия отстает от Партии реформ на 6,3 процентных пункта.
За тройкой лидеров следуют Центристская партия (13,2%) и EKRE (12,7%), а наименьшую поддержку среди парламентских партий имеет Eesti 200 (3,6%).
Коалиционные партии поддерживают 38,3% респондентов, а оппозиционные - 52,8%..