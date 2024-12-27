Рейтинги партий в конце года: EKRE, поддержка которой выросла еще больше, стала третьей по популярности партией

Последние сводные данные отражают период с 25 ноября по 22 декабря ноября, всего в опросе принял участие 4001 гражданин Эстонской Республики.

К концу года в рейтинге популярности уверенно лидирует партия Isamaa, обойдя Партию реформ на 7,6 процентных пункта. EKRE, рейтинг которой за последние две недели вырос на 2,5 процентных пункта, занимает третье место. От Партии реформ EKRE отделяет 4 процентных пункта.

Вслед за первой тройкой следуют Центристская партия (14%) и Социал-демократическая партия (13,1%), из представленных в парламенте партий самый низкий рейтинг у Eesti 200 (3,2%). За последние недели рейтинг Центристской партии был стабильным, поддержка социал-демократов за неделю снизилась на 1,1 процентных пункта.

Коалиционные партии поддерживают 35,5%, оппозиционные — 56% респондентов.

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