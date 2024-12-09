09.12.2024, 13:32
ПРЕМЬЕРСКИЙ РЕЙТИНГ | Поддержка Рейнсалу и Isamaa немного сократилась. На третье место вышла EKRE(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
В рейтинге популярности председатель партии Isamaa Урмас Рейнсалу заметно впереди лидера Партии реформ Кристена Михала, но разрыв между Isamaa и реформистами сократился до трех процентов.
Стала ли иссякать поддержка Isamaa? Опрос населения, проведенный компанией Turu-uuringute AS в период с 21 по 30 ноября, дает основание считать, что это действительно возможно. Рейтинг Isamaa, который временами приближался к 30%, на сей раз составляет 22%, он снизился по сравнению с результатом двухмесячной давности больше предела погрешности исследования.
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