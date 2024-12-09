ПРЕМЬЕРСКИЙ РЕЙТИНГ | Поддержка Рейнсалу и Isamaa немного сократилась. На третье место вышла EKRE

Стала ли иссякать поддержка Isamaa? Опрос населения, проведенный компанией Turu-uuringute AS в период с 21 по 30 ноября, дает основание считать, что это действительно возможно. Рейтинг Isamaa, который временами приближался к 30%, на сей раз составляет 22%, он снизился по сравнению с результатом двухмесячной давности больше предела погрешности исследования.

Учитывая обстоятельства, Партия реформ может быть скорее этим довольна. Состояние экономики и болезненные решения приводят, конечно, к потере рейтинга, но положение „белок“ могло бы быть гораздо хуже. Хотя до победных процентов последних пяти выборов они сейчас не дотягивают, нынешние 19% означают, что отставание от Isamaa составляет теперь лишь три процента, то есть в пределах статистической погрешности.