Новости Эстонии
09.12.2024, 13:32

ПРЕМЬЕРСКИЙ РЕЙТИНГ | Поддержка Рейнсалу и Isamaa немного сократилась. На третье место вышла EKRE

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Лидер партии Isamaa Урмас Рейнсалу - по-прежнему самый популярный кандидат в премьер-министры
Лидер партии Isamaa Урмас Рейнсалу - по-прежнему самый популярный кандидат в премьер-министры
ФОТО: Henri-Kristian Kirsip | Delfi Meedia

В рейтинге популярности председатель партии Isamaa Урмас Рейнсалу заметно впереди лидера Партии реформ Кристена Михала, но разрыв между Isamaa и реформистами сократился до трех процентов.

Стала ли иссякать поддержка Isamaa? Опрос населения, проведенный компанией Turu-uuringute AS в период с 21 по 30 ноября, дает основание считать, что это действительно возможно. Рейтинг Isamaa, который временами приближался к 30%, на сей раз составляет 22%, он снизился по сравнению с результатом двухмесячной давности больше предела погрешности исследования.

Учитывая обстоятельства, Партия реформ может быть скорее этим довольна. Состояние экономики и болезненные решения приводят, конечно, к потере рейтинга, но положение „белок“ могло бы быть гораздо хуже. Хотя до победных процентов последних пяти выборов они сейчас не дотягивают, нынешние 19% означают, что отставание от Isamaa составляет теперь лишь три процента, то есть в пределах статистической погрешности.

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