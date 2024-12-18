Новости Эстонии
18.12.2024, 08:35

Рейтинги партий: поддержка EKRE немного выросла, у Партии реформ рост остановился

 
Конгресс EKRE, 14.12.24
Конгресс EKRE, 14.12.24
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

НКО „Институт общественных исследований“ и социологическая фирма Norstat Eesti каждую неделю проводят опрос с целью изучения партийных предпочтений. По данным последнего опроса, партию Isamaa поддерживают 26,4%, Партию реформ 20% и Социал-демократическую партию 14,2% граждан, обладающих правом голоса.

Последние сводные данные отражают период с 18 ноября по 15 декабря, всего в опросе принял участие 4001 гражданин Эстонской Республики, обладающий избирательным правом.

За неделю поддержка самых популярных партий существенно не изменилась, продолжавшийся три недели рост популярности Партии реформ остановился. Партия Isamaa, лидирующая в рейтинге популярности, опережает Партию реформ на 6,4 процентных пункта, Социал-демократическая партия отстает от Партии реформ на 5,8 процентных пункта.

Вслед за первой тройкой следуют EKRE (13,7%) и Центристская партия (13,5%), самую низкую поддержку из представленных в парламенте партий имеет сейчас партия Eesti 200 (3,5%). За неделю рейтинг EKRE вырос на один процентный пункт.

Коалиционные партии поддерживают 37,7% и оппозиционные партии 53,6% респондентов.

Последние сводные данные отражают период с 18 ноября по 15 декабря, всего в опросе принял участие 4001 гражданин Эстонской Республики, обладающий избирательным правом.

За неделю поддержка самых популярных партий существенно не изменилась, продолжавшийся три недели рост популярности Партии реформ остановился. Партия Isamaa, лидирующая в рейтинге популярности, опережает Партию реформ на 6,4 процентных пункта, Социал-демократическая партия отстает от Партии реформ на 5,8 процентных пункта.

Вслед за первой тройкой следуют EKRE (13,7%) и Центристская партия (13,5%), самую низкую поддержку из представленных в парламенте партий имеет сейчас партия Eesti 200 (3,5%). За неделю рейтинг EKRE вырос на один процентный пункт.

Коалиционные партии поддерживают 37,7% и оппозиционные партии 53,6% респондентов.

Рейтинг партий. 24.11.2024 - 15.12.2024
Возможное распределение мест в Рийгикогу. 15.12.2024

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