05.01.2025, 18:22
Департамент окружающей среды разрешил отстреливать больше волков - они все чаще нападают на домашних животных(3)
ФОТО: | Scanpix
Только-только охота на волков успела возобновиться после судебных разбирательств, как Департамент окружающей среды сообщил о решении увеличить лимит отстрела волков в этом сезоне.
Сначала Департамент окружающей среды дал охотникам разрешение на отстрел не менее 90 особей в рамках сезона охоты на волков, который начался 1 ноября и продлится до конца февраля.
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