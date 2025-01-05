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05.01.2025, 18:22

Департамент окружающей среды разрешил отстреливать больше волков - они все чаще нападают на домашних животных

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Волк. Иллюстративное фото
Волк. Иллюстративное фото
ФОТО: Patrick Pleul | Scanpix

Только-только охота на волков успела возобновиться после судебных разбирательств, как Департамент окружающей среды сообщил о решении увеличить лимит отстрела волков в этом сезоне.

Сначала Департамент окружающей среды дал охотникам разрешение на отстрел не менее 90 особей в рамках сезона охоты на волков, который начался 1 ноября и продлится до конца февраля.

Затем 3 декабря Таллиннский административный суд своим постановлением приостановил охоту на волков на время судебного разбирательства, инициированного группой по защите крупных хищников. Однако 23 января Таллиннский окружной суд отменил это постановление, и охота на волков продолжилась.

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