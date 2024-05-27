Новости Эстонии
27.05.2024, 13:55

ВИДЕО | Россия собралась расширить свои границы, но передумала! Переход на эстонский язык обучения затягивается на два года? - обзор главных новостей недели

 

В новом выпуске „Новостного дозора“ мы обсудили самые острые темы прошедшей недели в стране и мире. Россия планировала сдвинуть госграницу в Балтийском море, но передумала. Переход на эстонский язык обучения затягивается? Смотрите наш обзор новостей за неделю!

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