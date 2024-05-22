СМИ: Россия планирует сдвинуть госграницу в Балтийском море

Согласно документу, который подготовило Минобороны, Россия намерена объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также близ городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области.

Для этого будут изменены географические координаты точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря РФ, а также прилежащей зоны у побережья и островов.

На границе с Финляндией правительство РФ намерено скорректировать координаты в зоне островов Йяхи, Соммерс, Гогланд, Родшер, Малый Тютерс, Вигрунд, а также близ северного входного мыса реки Нарва, следует из приложения к постановлению кабмина. На границе с Литвой под пересмотр попала зона Куршской косы, районы мыса Таран, мыса к югу от мыса Таран, а также Балтийской косы.

Действующие географические координаты, установленные постановлением Совмина СССР от 1985 года, „не в полной мере соответствуют современной географической обстановке“, утверждают авторы проекта. Точки были зафиксированы „по морским навигационным картам мелкого масштаба“, которые, в свою очередь, основаны на работах середины XX века, а это „не позволяет определить внешнюю границу внутренних морских вод“ РФ, говорится в документе.

Постановление Совмина СССР 40-летней давности, регулирующее границы на Балтике, Минобороны предлагает частично „признать не действующим“ (раздел „Балтийское море“).

Представители Литвы и Финляндии прокомментировали планы России, назвав их провокацией. Подробнее ЗДЕСЬ.

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