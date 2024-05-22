СМИ: Россия планирует сдвинуть госграницу в Балтийском море(2)
Российские власти приняли решение расширить территориальные воды страны в Балтийском море рядом с государственной границей с Литвой и Финляндией, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале правовых актов. Об этом пишет The Moscow Times.
Согласно документу, который подготовило Минобороны, Россия намерена объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также близ городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области.
Для этого будут изменены географические координаты точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря РФ, а также прилежащей зоны у побережья и островов.
На границе с Финляндией правительство РФ намерено скорректировать координаты в зоне островов Йяхи, Соммерс, Гогланд, Родшер, Малый Тютерс, Вигрунд, а также близ северного входного мыса реки Нарва, следует из приложения к постановлению кабмина. На границе с Литвой под пересмотр попала зона Куршской косы, районы мыса Таран, мыса к югу от мыса Таран, а также Балтийской косы.
Действующие географические координаты, установленные постановлением Совмина СССР от 1985 года, „не в полной мере соответствуют современной географической обстановке“, утверждают авторы проекта. Точки были зафиксированы „по морским навигационным картам мелкого масштаба“, которые, в свою очередь, основаны на работах середины XX века, а это „не позволяет определить внешнюю границу внутренних морских вод“ РФ, говорится в документе.
Постановление Совмина СССР 40-летней давности, регулирующее границы на Балтике, Минобороны предлагает частично „признать не действующим“ (раздел „Балтийское море“).
Представители Литвы и Финляндии прокомментировали планы России, назвав их провокацией. Подробнее ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.