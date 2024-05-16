Очереди на погранпункте в Нарве становятся постоянным явлением, но до 23:00 все успевают пересечь границу

Например, 15 мая было зафиксировано 3 249 пересечений границы, днем ранее это было 3 137, а 12 мая - 3 562. Как пояснил RusDelfi руководитель Нарвского погранпункта Идаской префектуры Марек Лийва, с момента изменения графика работы Нарвского погранпункта не произошло никаких экстренных случаев. „Все люди хорошо осведомлены о порядке прохождения границы и успевают пройти границу в часы работы пограничного пункта“, - сказал он.

Ранее RusDelfi писал, что эстонские пограничники стали внимательнее досматривать вещи, в связи с изменением часов работы погранпункта и перераспределением рабочего ресурса.

Напомним, что с 1 мая погранпункт „Нарва-1“ перестал быть открытым круглосуточно, теперь график его работы: с 7:00 до 23:00. Как сообщили редакции в российской организации ФГКУ Росгранстрой, с 1 мая „пешеходная составляющая сопредельного на российской стороне пункта пропуска Ивангород также работает в дневное время, пересечь границу в пешем порядке можно с 7:00 до 23:00 ежедневно“.

Время перехода границы после 1 мая, по оценкам путешественников в соцсетях, в среднем от часа до трех.

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