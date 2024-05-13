Почему у границы в Нарве очереди? Погранохрана: поток пересекающих границу стабильный(24)
В прошедшие выходные у погранпункта в Нарве время от времени в течение дня образовывались очереди. По сообщениям путешественников в социальных сетях, кто-то успевал пройти КПП обеих границ за час, а кому-то приходилось по три часа стоять в очередях. RusDelfi выяснил у Департамента полиции и погранохраны, с чем связано появление очередей.
„Конечно, свое влияние оказывают праздники, школьные каникулы и так далее, но в целом поток желающих пересечь границу остается более или менее стабильным, - прокомментировал руководитель Нарвского пограничного пункта Марек Лийва. - Также в связи с изменением часов работы погранпункта и перераспределением рабочего ресурса пограничники проводят более детальные досмотры“.
Всего по статистике Департамента погранохраны 12-13 мая было 6 754 пересечения границы. Для сравнения в прошлые выходные примерно на 1000 меньше - 5 918. А в выходные 27-28 апреля границу пересекли 8 243 раза. Поэтому в среднем, можно считать, что поток людей не увеличился.
Некоторые пользователи фейсбука в группе „Граница Нарва-Ивангород“ писали, что очередь медленнее двигалась в выходные из-за того, что в одном потоке стояли и те, кто проходит по паспорту с проверкой документа пограничником, а это более длительная процедура, и те, кто проходит через биометрические ворота, что обычно происходит быстро.
Пограничники полагают, что люди, пересекающие границу, вполне могут сами договориться о таких правилах и самостоятельно решить, в одной очереди они будут стоять или создадут два потока. В такие нюансы они, конечно, не вмешиваются. Если произойдет какая-то потасовка, то они выйдут, чтобы разобраться, но в случае обычных договоренностей взрослых людей предоставляют им возможность самостоятельного общения.
Марек Лийва объяснил, что сотрудники пограничного пункта регулируют очереди в случае, если на пограничном пункте в определенный момент времени и так находится уже слишком много людей, проходящих досмотр. „В этом случае мы ограничиваем число входящих на территорию погранпункта, - сказал Лийва. - Отдельной очереди желающих воспользоваться биометрическими воротами - если они работают - сотрудники погранпункта не формируют“.
Также в выходные на пограничном посту „Нарва-1“ пограничники не пустили в Эстонию 17 человек. Это восемь граждан России, шесть граждан Украины, по одному гражданину Молдовы, Колумбии и Израиля. Чаще всего причиной задержания было то, что у людей не было соответствующих документов для въезда, они давали неясные показания о цели своего путешествия или в ходе беседы выяснялось, что человек может представлять угрозу для общественного порядка или безопасности нашей страны. Иностранцам был запрещен въезд в страну, и они были возвращены в Россию.