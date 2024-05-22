Минобороны РФ удалило проект постановления об изменении границы в Балтийском море

Теперь на странице проекта говорится, что он удален. На это, как передает „Медуза“, обратил внимание журналист „Радио Свобода“ Марк Крутов.

С чем связана причина удаления документа, неизвестно.

Минобороны РФ предлагало изменить координаты точек, от которых отмеряется ширина территориальных вод и зависит линия государственной границы в Балтийском море.

В МИД Литвы назвали предложение российского ведомства „преднамеренной, целенаправленной провокацией с целью запугать соседние страны и их общества“. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен напомнила, что изменение морских границ регулируется Конвенцией ООН по морскому праву, участницей которой является Россия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждал, что политической подоплеки в инициативе Минобороны РФ по Балтике нет. При этом он отметил усилением напряженности в балтийском регионе, что „требует от наших соответствующих ведомств соответствующих шагов для обеспечения нашей безопасности“.

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