Эстонский альпинист покорил Эверест

Восхождение на вершину началось вчера вечером, 20 мая, и продвижение вверх шло в хорошем темпе, поскольку погода на Эвересте наконец-то улучшилась – небо прояснилось, а ветер утих. Хотя на горе одновременно ждало помощи несколько пострадавших, Каспар был решителен и спокоен.

Экспедиция Каспара на вершину Эвереста поддерживается проектом Fenix Adventure, который помогает спортсменам-экстремалам максимально безопасно реализовать свои мечты. По словам руководителя по маркетингу Fenix Casino Марье Браунбрюк, в Каспаре достаточно смирения и уважения как к горам, так и к проводникам, и спонсоры экспедиции с самого начала доверяли его рассудительности.

„Сейчас происходит возможно что самая трудная часть экспедиции – спуск, поэтому большие празднования мы прибережем до того момента, когда Каспар благополучно прибудет в базовый лагерь“, – сказала Марье Браунбрюк.

Хотя подъем наверх безумно труден и требует много времени, спуск вниз может оказаться коварным, и большинство несчастных случаев происходит именно на пути вниз. Сильная горная болезнь может проявится с опозданием, но и сильная усталость может привести к неправильным движениям или шагам.

„Мы верим, что Каспар пройдет спуск так же спокойно, потому что знаем, насколько рационально и здраво он умеет оценивать свои способности. Это невероятное чувство — наблюдать, как сбывается мечта всей жизни Каспара. Мы очень гордимся этим и с нетерпением ждем, когда Каспар вернется домой, чтобы послушать про всю экспедицию из его уст“, — добавила Марье Браунбрюк.

Хотя экспедиция на Эверест не прошла гладко для Каспара и его команды – у эстонского альпиниста возникли проблемы со здоровьем, погодные условия оказались суровее, чем ожидалось, а восхождение на вершину также было отложено из-за ураганного ветра –дело продвигается по плану и согласно текущим данным спутника Каспар достиг 3-го промежуточного лагеря (7300м).

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