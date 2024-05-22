„Игра со смертью“. Покоривший Эверест эстонец благополучно спустился вниз, но больше повторять такой опыт не хочет

В посте, опубликованном на странице Facebook „Valgele mäele“ несколько часов назад, сообщается, что он очень устал, но нужно было сделать последний рывок. „Я потерял своего товарища по палатке и хорошего друга из Великобритании Дэниела. Пропал на Ступени Хиллари вместе с шерпой. Жестко“.