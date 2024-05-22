22.05.2024, 14:15
„Игра со смертью“. Покоривший Эверест эстонец благополучно спустился вниз, но больше повторять такой опыт не хочет
Его товарищ пропал при спуске
ФОТО:
Вчера ночью Каспар Эвальд достиг вершины Эвереста высотой 8849 метров. После опасного спуска сегодня около полудня по эстонскому времени он прибыл в базовый лагерь. Его друг и сопровождавший его шерпа пропали.
В посте, опубликованном на странице Facebook „Valgele mäele“ несколько часов назад, сообщается, что он очень устал, но нужно было сделать последний рывок. „Я потерял своего товарища по палатке и хорошего друга из Великобритании Дэниела. Пропал на Ступени Хиллари вместе с шерпой. Жестко“.
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