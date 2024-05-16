Переход на эстонский язык обучения затягивается? Кристина Каллас: возможно, нам придется дать учителям двухлетнюю отсрочку

По словам Каллас, особенно остро стоит вопрос в Ласнамяэской основной школе, где учатся дети с особыми потребностями. „Для них переход нужно планировать по-другому, в другом темпе и, возможно, с привлечением дополнительных ресурсов“, - сказала она, приведя в пример урок математики, где вместе с эстоноязычным учителем начальных классов может работать русскоязычный учитель-опорное лицо.

В заявлении Ласнамяэской основной школы было указано желание продолжить преподавание некоторых предметов на русском языке. „Но если математика останется только на русском языке до конца девятого класса, дети не смогут продолжить обучение в гимназии или профессиональном училище“, - пояснила Каллас. Она добавила, что государство должно разработать план действий для школы, который отличается от ее собственного плана.

По словам министра образования, ученики 1 и 4 классов Ласнамяэской основной школы с осени перейдут на обучение на эстонском языке. Вопрос скорее в том, за какую часть преподавания будет отвечать русскоговорящий учитель-помощник.

Что касается отсрочки, то, по словам Каллас, в настоящее время обсуждается план в качестве нового срока сдачи языкового экзамена для всех учителей, преподающих на иностранном языке, в том числе и на русском, установить 2026 год. Предполагается, что реальный уровень владения языком учителями будет известен в июле - после публикации результатов экзаменов.

Каллас подчеркнула, что все учителя должны приложить усилия, чтобы сдать экзамен. Она отметила, что в настоящее время назначен более поздний срок сдачи экзамена на уровень B2 для помощников учителей, специалистов по поддержке, учителей международных школ. Министерство обсуждает возможность отсрочки проверки знания эстонского до 2026 года для всех учителей, преподающих на иностранных языках.

Еще больше информации про переход на эстоноязычное образование читайте ЗДЕСЬ.

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