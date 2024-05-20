ВИДЕО | Русский язык - язык врагов? Почему работнику Maxima заплатили за работу отходами? - обзор главных новостей недели(1)
В новом выпуске „Новостного дозора“ мы обсудили самые острые темы прошедшей недели в стране и мире. В эстонском McDonald’s пропал русский язык. Мошенники переписали квартиру пенсионерки. В Йыхви в Maxima выплатили сотруднику зарплату пищевыми отходами. Смотрите наш обзор новостей за неделю!
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