ВИДЕО | Русский язык - язык врагов? Почему работнику Maxima заплатили за работу отходами? - обзор главных новостей недели

В новом выпуске „Новостного дозора“ мы обсудили самые острые темы прошедшей недели в стране и мире. В эстонском McDonald’s пропал русский язык. Мошенники переписали квартиру пенсионерки. В Йыхви в Maxima выплатили сотруднику зарплату пищевыми отходами. Смотрите наш обзор новостей за неделю!