„Машины скорой помощи носились, словно коплиские трамваи“. Из-за сильного ветра в ходе учений пострадали многие солдаты союзников

Утром 11 мая в Ярвамаа дул сильный ветер, и для 250 британских и американских парашютистов, которые высаживались в этот день на аэродром Нурмси, он стал намного более серьезным противником, чем члены Ярваской дружины Кайтселийта, которые накануне покинули этот район после учений Kevadtorm („Весенний шторм“), пишет издание Maaleht.