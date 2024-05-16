16.05.2024, 10:30
„Машины скорой помощи носились, словно коплиские трамваи“. Из-за сильного ветра в ходе учений пострадали многие солдаты союзников(28)
Утром 11 мая в Ярвамаа дул сильный ветер, и для 250 британских и американских парашютистов, которые высаживались в этот день на аэродром Нурмси, он стал намного более серьезным противником, чем члены Ярваской дружины Кайтселийта, которые накануне покинули этот район после учений Kevadtorm („Весенний шторм“), пишет издание Maaleht.
Днем ранее воздушный десант отменили из-за слишком пасмурной погоды - облака опустились так низко, что находились на высоте 100 метров от земли. На следующий день союзники решили не обращать внимание на сильный ветер, и около восьми часов утра из Таллиннского аэропорта в воздух поднялись три транспортных самолета Boeing C17.
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