Мошенники отняли у одинокой пенсионерки квартиру в Таллинне и все сбережения. Теперь она пакует вещи и не знает, как быть дальше
В Эстонии действует новая схема телефонного мошенничества. Только вот на этот раз на кону могут стоять не только ваши деньги в банке, но и ваша квартира. Первой жертвой новой схемы мошенничества стала пенсионерка Ольга (имя изменено и известно редакции). Для злоумышленников она оказалась легкой добычей, ведь ее сын давно живет в России, других родственников у женщины нет, поэтому никто и не вмешался, когда женщина на протяжении месяца выполняла указания мошенников и в итоге потеряла все.
Первой жертвой новой схемы мошенничества стала пенсионерка Ольга (имя изменено и известно редакции). Для злоумышленников она оказалась легкой добычей, ведь ее сын давно живет в России, других родственников у женщины нет, поэтому никто и не вмешался, когда женщина на протяжение месяца выполняла указания мошенников и в итоге потеряла все.
Единственный человек, который тут же пришел на помощь, когда узнал о случившимся - бывшая соседка Анастасия. Они знакомы 12 лет, и большую часть этого времени прожили в одном доме. Для детей Анастасии Ольга была „третьей бабушкой“, поэтому даже после переезда у них остались теплые отношения. Именно Анастасии Ольга позвонила и рассказала о своем несчастье. К сожалению, это произошло слишком поздно.
RusDelfi и Ärileht встретился с Ольгой и Анастасией, которая помогла потерпевшей рассказать всю историю по порядку.