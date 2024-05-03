Мошенники отняли у одинокой пенсионерки квартиру в Таллинне и все сбережения. Теперь она пакует вещи и не знает, как быть дальше

Первой жертвой новой схемы мошенничества стала пенсионерка Ольга (имя изменено и известно редакции). Для злоумышленников она оказалась легкой добычей, ведь ее сын давно живет в России, других родственников у женщины нет, поэтому никто и не вмешался, когда женщина на протяжение месяца выполняла указания мошенников и в итоге потеряла все.

Единственный человек, который тут же пришел на помощь, когда узнал о случившимся - бывшая соседка Анастасия. Они знакомы 12 лет, и большую часть этого времени прожили в одном доме. Для детей Анастасии Ольга была „третьей бабушкой“, поэтому даже после переезда у них остались теплые отношения. Именно Анастасии Ольга позвонила и рассказала о своем несчастье. К сожалению, это произошло слишком поздно.

RusDelfi и Ärileht встретился с Ольгой и Анастасией, которая помогла потерпевшей рассказать всю историю по порядку.

Звонок от Elisa и договор, которого не существует

Перед нами сидит пожилая женщина. Она крайне подавлена, но держит себя в руках - не плачет. Говорить Ольга начинает не сразу, голос ее звучит глухо, какие-то части рассказа кажутся неясными, тогда к разговору подключается Анастасия, разъясняя, что имелось в виду. „Ну, бывают люди такие, как я“ - с чувством повторяет женщина.