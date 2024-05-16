С 21 мая Lux Express запустит прямой рейс между Таллинном и Санкт-Петербургом через Псков

Еженедельно на новом маршруте будет совершаться по два отправления в каждую сторону: по вторникам и воскресеньям в 19:05 из Санкт-Петербурга и по понедельникам и средам в 19:00 из Таллинна. Время прибытия автобусов: в Таллинн – в 06:05, в Санкт-Петербург – в 06:00.

Первый рейс на маршруте запланирован из Санкт-Петербурга на следующей неделе – во вторник, 21 мая, из Таллинна - 22 мая. При следовании автобусов из Санкт-Петербурга на автовокзале в Пскове возможна только посадка новых пассажиров в автобусы, а все остановки в эстонских городах будут осуществляться исключительно для высадки пассажиров. В обратную сторону – из Таллинна – в Выру, Тарту и на остановке Лухамаа возможна посадка пассажиров, а в Пскове только высадка. Время в пути составит около 11 часов, включая остановки.

Стоимость прямого рейса на сайте Lux Express в одну сторону составляет 55 евро.

C 15 мая прямой рейс до Санкт-Петербурга из Таллинна открыла компания Ecolines.

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