14.05.2024, 18:25
Синоптики о грядущей засухе: апрельский снег был благом, но следующие несколько недель могут стать для садоводов и огородников фатальными
ФОТО: | Delfi Meedia
В конце прошлой недели в Эстонии был определен IV-V класс пожароопасности, а это значит, что с открытым огнем на сухой природе следует быть очень осторожными. По прогнозу, приличных дождей не будет ни в ближайшие дни, ни в худшем случае даже в течение нескольких недель. Maaleht спросил синоптиков, есть ли повод беспокоиться по поводу засухи.