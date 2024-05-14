Новости Эстонии
14.05.2024, 18:25

Синоптики о грядущей засухе: апрельский снег был благом, но следующие несколько недель могут стать для садоводов и огородников фатальными

 
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

В конце прошлой недели в Эстонии был определен IV-V класс пожароопасности, а это значит, что с открытым огнем на сухой природе следует быть очень осторожными. По прогнозу, приличных дождей не будет ни в ближайшие дни, ни в худшем случае даже в течение нескольких недель. Maaleht спросил синоптиков, есть ли повод беспокоиться по поводу засухи.

По словам главного специалиста Агентства окружающей среды Айна Каллиса, те, кто занимается садоводством и полевыми работами, сейчас переживают трудные времена, поскольку результат их работы во многом зависит от влажности весенней почвы.

В этом году март выдался засушливым (осадков выпало 64% от нормы), в апреле ситуация улучшилась: количество осадков составило 149% от нормы. И снегопад на Юрьев день был на самом деле благословением.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии