ФОТО | Торговый центр Ülemiste готовится к самому масштабному расширению за 20 лет

Таллиннская городская управа одобрила начало детальной планировки, на основании которой торгово-развлекательный центр Ülemiste сможет значительно увеличить свой размер. Ранее уже расширявшийся вдвое центр сегодня является одним из крупнейших в Балтийском регионе – его общая площадь составляет 130 000 м2. Новая планировка предусматривает расширение центра более чем на 60 000 м2.

По словам Фроде Гронволда, председателя правления норвежской управляющей компании Linstow Baltic SIA, являющейся собственником центра Ülemiste, ключом к успеху центра являются именно перемены – когда, следуя тенденциям рынка, предприятие постоянно ищет и создает новые интересные решения, благодаря которым посещение центра приносит приятные впечатления: „Предыдущие успехи и амбиции Таллинна в повышении доступности и деловой активности региона Юлемисте придают нам, как собственникам, уверенность в том, что инвестирование в центр Ülemiste является единственно верным шагом“, - добавил Гронволд.

На первом этапе планируется расширить восточное крыло центра вдоль Суур-Сыямяэ теэ. Поскольку терминал Rail Baltica будет возведен прямо через дорогу, напротив него планируется построить второй главный вход в центр. Расширение создаст пространство для новых магазинов, кафе и ресторанов. Кроме того, есть намерение привлечь в центр оздоровительные и медицинские услуги, а также планируется открытие библиотеки. Большую часть новых площадей займут офисные помещения.

По словам исполнительного директора центра Ülemiste Гуйдо Пярнитса, третье расширение является очевидным шагом в ситуации, когда район Юлемисте в целом в ближайшие годы станет главными воротами Таллинна: „С новым расширением центр Ülemiste станет настоящим якорем для всего района, который сейчас очень активно развивается“.