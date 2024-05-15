Внимательный таксист Bolt спас от мошенников доверчивую старушку

Лыунаская префектура сообщила в социальных сетях, что в прошлый вторник Марго получил заказ от пожилой жительницы Тарту, которая просила довезти ее до отделения банка. На протяжении всего пути женщина общалась по телефону с мошенниками, которые обманом заставили ее отправиться в отделение банка, чтобы снять наличные.

Во время телефонного разговора женщина успела сообщить мошенникам свой PIN1. Затем она должна была передать свои деньги мнимому курьеру. Марго сначала просто слушал все это, но когда старушка вышла из машины у банка, окончательно распереживался и позвонил в полицию.

Прибывший патруль застал пожилую женщину в зале ожидания. К счастью, она еще не успела забрать свои деньги, и полицейским удалось ее отговорить это делать. Ей объяснили, что это мошенничество и что если она отдаст свои деньги незнакомцам, то больше никогда их не увидит. С помощью сотрудников банка PIN-коды женщины были обновлены, теперь они снова известны только ей.

После этого полицейские отвезли старушку домой и попросили, чтобы она больше не общалась ни с кем, кто звонит по таким вопросам. Также они подчеркнули, что не стоит доверять кому-либо свои деньги или называть PIN-коды таким образом.

По словам полицейских Лыунаской префектуры, благодаря внимательному таксисту опасное приключение обернулось для пожилой дамы простой поездкой на такси по Тарту. Ее сбережения остались в целости и сохранности.

Как защитить себя от мошенников? Читайте на сайте Департамента полиции и погранохраны.

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