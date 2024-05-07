Как Украина готовится отражать новое наступление России

Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил о „новом этапе войны“ и планах россиян „расширить наступательные действия“. А в ГУР Минобороны предупреждают о возможной активизации боевых действий в Харьковской и Сумской областях в конце мая или в начале июня.

Все это требует от Киева и его союзников быстрой реакции.

Как Украина готовится к тяжелой летней кампании 2024 года — с точки зрения фортификаций, в оборонной промышленности и непосредственно в боевых подразделениях?

Тяжелый конец весны

Последние недели принесли Украине оптимистичные новости о поддержке западных союзников: США одобрили долгожданную помощь на миллиарды долларов, Великобритания выделила срочный пакет на 500 млн фунтов, а Дания инвестирует средства и в украинскую промышленность и напрямую увеличивает помощь на 600 млн долларов.

Впрочем, все это еще должно реально заработать.

Деньги нужно освоить, техника и боеприпасы должны физически попасть в Украину и доехать до складов бригад и батальонов, а заводам предстоит выполнить новые оборонные заказы.

Например, новый заказ на 6 млрд долларов от США в рамках „украинского пакета“ — это масштабное производство ракет для установок ПВО Patriot (650 штук в год), 155-мм снарядов, корректируемых ракет к реактивным системам залпового огня M142 HIMARS, контрбатарейных радиолокационных станций, радаров для украинских модернизированных систем ПВО.

Чтобы все это изготовить, нужны годы.

Параллельно ВСУ испытывают нехватку людей. И хотя планы по мобилизации 500 тысяч были уменьшены, некомплект подразделений никуда не исчез.

Вряд ли он исчезнет и с принятым законом об усилении мобилизации.

Даже если все обновят свои данные и снижение мобилизационного возраста заработает, то все равно нужно учитывать, что для базового обучения всех мобилизованных требуется 60-90 суток и более узкоспециальные курсы — для отдельных специалистов.