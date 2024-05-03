03.05.2024, 14:50
„Вас нужно похоронить заживо“. Как российские войска преследуют верующих, уничтожают церкви и пытают священников
ФОТО:
В это воскресенье православные христиане будут отмечать Пасху. На оккупированных территориях Украины празднования будут проходить в условиях преследований и давления, которые можно сравнить с религиозными войнами в Европе. Православные церкви разрушаются, верующие подвергаются преследованиям, а священников похищают и депортируют. Верующим протестантских деноминаций и вовсе запрещают молиться и угрожают жестокой смертью, пишет Rus.Delfi.lv.