Скачок смертей добровольцев: что известно о потерях России в Украине к маю
На основе открытых источников Би-би-си совместно с изданием „Медиазона“ и командой волонтеров удалось установить имена 52 155 российских военных, погибших на войне в Украине с февраля 2022 года. За прошедшие две недели подтвердилась гибель еще 1059 человек. Большую часть из них теперь составляют люди, которые подписали контракт с российской армией уже после начала вторжения и отправились на фронт добровольцами после очень краткой подготовки.
Подразделения, составленные из добровольцев, стали играть значимую роль в ходе российского вторжения в Украину еще с апреля 2022 года. Однако с октября 2023 года Би-би-си фиксирует резкий и существенный рост именно этой категории потерь российских сил. С октября 2023 года еженедельные потери добровольцев не опускались ниже 75 человек в неделю, нередко превышая показатель 100 человек в неделю.
На протяжении предыдущих полутора лет — с апреля 2022 по сентябрь 2023 года — подтвержденные потери „добровольцев“ оставались стабильными и составляли 40-55 человек в неделю.
И это только те данные, которые нам удалось подтвердить по открытым источникам. Реальное число погибших может быть существенно выше.
Один из недавно погибших добровольцев — 29-летний Валерий Кожевников. Биография Кожевникова очень похожа на истории тысяч других мужчин, которые попадают в наши списки потерь.
Валерий вырос в деревне Ножовка Пермского края. После школы поступил в колледж, но бросил учебу и ушел служить по призыву. Вернувшись домой, работал в совхозе — где на стабильный заработок или карьерный рост рассчитывать трудно. Зимой 2024 года Валерий подписал контракт, вскоре оказался на фронте, а уже 10 апреля погиб.
„Армия — это важный работодатель для тех территорий, где заработать деньги почти невозможно“, — объясняла ранее Би-би-си специалист в области социально-экономического развития регионов России, профессор Наталья Зубаревич.
Жители поселков, деревень и малых городов из депрессивных и полудепрессивных регионов России продолжают заключать контракты с российской армией.
Известно, что в ряде регионов России имеется план по числу людей, которые администрация должна склонить к заключению контракта с вооруженными силами. К примеру, чиновники Красноярска признались, что за 2024 год должны гарантировать поступление на военную службу 2000 человек.
Важно, что этот рост потерь добровольцев нельзя списать просто на общее увеличение потерь российской стороны в связи с наступлением на Авдеевку. Потери среди мобилизованных и среди заключенных, к примеру, остались примерно на том же уровне.
Судя по публикуемым некрологам, именно набор добровольцев и отправка на фронт заключенных сейчас являются основными способами пополнения рядов российских военных, находящихся в Украине.
Основные тенденции
Самой крупной категорией потерь продолжают оставаться заключенные. За последние две недели их число в нашей сводке увеличилось на 1300 человек. Но эта прибавка не связана с положением дел на фронте.
Вместе с коллегами мы дополнительно изучили фамилии в категории „нет данных“ (туда относят людей, в публикациях о которых нельзя однозначно понять, где и как служил человек) и нашли действующие приговоры и другие указания, подтверждающие статус заключенного для 1300 человек.
Российская армия продолжает использовать тактику группы „Вагнера“ — волнообразные атаки малыми штурмовыми группами на разных направлениях. Такой метод ведет к большим потерям в живой силе, но изматывает противника и снижает оборонительную силу украинской артиллерии.
В том числе 1052 элитных специалиста командного звена (в это число мы включили погибших офицеров ВДВ, морской пехоты, спецназа, отрядов особого назначения Росгвардии, а также военных пилотов). Потеря именно этих офицеров может быть для российской армии наиболее чувствительной и трудновосполнимой, считают опрошенные Би-би-си эксперты.
В случае выбывания рядовых специалистов широко распространенных специальностей (например, стрелков или минометчиков), солдата и офицера другой специальности, пришедшего на замену, можно переобучить за несколько недель, в более редких случаях - за один-два месяца.
Но если погибает, например, командир роты спецназа, то заменить его может только офицер такой же воинской специальности. А на его подготовку нужно минимум четыре года военного училища, а затем еще два-три года службы, чтобы набраться соответствующего опыта.
Более того, в структуре российских вооруженных сил, как правило, только офицеры бывают обучены синхронному взаимодействию с другими родами войск, в особенности с артиллерией. Если эти задачи поручать необученным или неопытным командирам в ситуации повышенного стресса, это может приводить к отсутствию координации и повышенным потерям.
Общие цифры потерь
Более 52 тысяч погибших - это только те потери, которые нам удалось подтвердить по открытым данным.
Реальное число погибших с российской стороны (без учета военных с территорий так называемых „ДНР“ и „ЛНР“), по нашим наблюдениям, может быть в два раза больше. К такому выводу мы пришли, систематически изучая обстановку на кладбищах в 70 населенных пунктах по всей России.
Следовательно, реальное число погибших российских военных может превышать 104 тысячи человек погибшими.
С 22 декабря 2022 года в ДНР перестали публиковать данные о потерях своих войск (так называемые власти ЛНР сведения о своих потерях не обнародовали вовсе).
Изучив опубликованные некрологи и сообщения о поиске ЛДНРовцев, давно не выходящих на связь, мы пришли к выводу, что к концу февраля могли погибнуть около 23 400 бойцов самопровозглашенных „республик“ Донбасса.
Следовательно, с учетом погибших из подразделений ДНР и ЛНР общие потери пророссийских сил погибшими могут составлять 127 000 человек.
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