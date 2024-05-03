Скачок смертей добровольцев: что известно о потерях России в Украине к маю

Важно, что этот рост потерь добровольцев нельзя списать просто на общее увеличение потерь российской стороны в связи с наступлением на Авдеевку. Потери среди мобилизованных и среди заключенных, к примеру, остались примерно на том же уровне.

Известно, что в ряде регионов России имеется план по числу людей, которые администрация должна склонить к заключению контракта с вооруженными силами. К примеру, чиновники Красноярска признались, что за 2024 год должны гарантировать поступление на военную службу 2000 человек.

Жители поселков, деревень и малых городов из депрессивных и полудепрессивных регионов России продолжают заключать контракты с российской армией.

„ Армия — это важный работодатель для тех территорий, где заработать деньги почти невозможно“, — объясняла ранее Би-би-си специалист в области социально-экономического развития регионов России, профессор Наталья Зубаревич.

Валерий вырос в деревне Ножовка Пермского края. После школы поступил в колледж, но бросил учебу и ушел служить по призыву. Вернувшись домой, работал в совхозе — где на стабильный заработок или карьерный рост рассчитывать трудно. Зимой 2024 года Валерий подписал контракт, вскоре оказался на фронте, а уже 10 апреля погиб.

Один из недавно погибших добровольцев — 29-летний Валерий Кожевников. Биография Кожевникова очень похожа на истории тысяч других мужчин, которые попадают в наши списки потерь.

И это только те данные, которые нам удалось подтвердить по открытым источникам. Реальное число погибших может быть существенно выше.

На протяжении предыдущих полутора лет — с апреля 2022 по сентябрь 2023 года — подтвержденные потери „добровольцев“ оставались стабильными и составляли 40-55 человек в неделю.

Подразделения, составленные из добровольцев, стали играть значимую роль в ходе российского вторжения в Украину еще с апреля 2022 года. Однако с октября 2023 года Би-би-си фиксирует резкий и существенный рост именно этой категории потерь российских сил. С октября 2023 года еженедельные потери добровольцев не опускались ниже 75 человек в неделю, нередко превышая показатель 100 человек в неделю.

Судя по публикуемым некрологам, именно набор добровольцев и отправка на фронт заключенных сейчас являются основными способами пополнения рядов российских военных, находящихся в Украине.

Основные тенденции

Самой крупной категорией потерь продолжают оставаться заключенные. За последние две недели их число в нашей сводке увеличилось на 1300 человек. Но эта прибавка не связана с положением дел на фронте.

Вместе с коллегами мы дополнительно изучили фамилии в категории „нет данных“ (туда относят людей, в публикациях о которых нельзя однозначно понять, где и как служил человек) и нашли действующие приговоры и другие указания, подтверждающие статус заключенного для 1300 человек.

Российская армия продолжает использовать тактику группы „Вагнера“ — волнообразные атаки малыми штурмовыми группами на разных направлениях. Такой метод ведет к большим потерям в живой силе, но изматывает противника и снижает оборонительную силу украинской артиллерии.

В том числе 1052 элитных специалиста командного звена (в это число мы включили погибших офицеров ВДВ, морской пехоты, спецназа, отрядов особого назначения Росгвардии, а также военных пилотов). Потеря именно этих офицеров может быть для российской армии наиболее чувствительной и трудновосполнимой, считают опрошенные Би-би-си эксперты.

В случае выбывания рядовых специалистов широко распространенных специальностей (например, стрелков или минометчиков), солдата и офицера другой специальности, пришедшего на замену, можно переобучить за несколько недель, в более редких случаях - за один-два месяца.

Но если погибает, например, командир роты спецназа, то заменить его может только офицер такой же воинской специальности. А на его подготовку нужно минимум четыре года военного училища, а затем еще два-три года службы, чтобы набраться соответствующего опыта.