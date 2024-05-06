Российские дроны наводят ракеты в дальнем тылу ВСУ. Как с этим бороться?

«Разведывательные беспилотники туда беспрепятственно долетели, полетали и обнаружили все заданные цели. Передали их — и сразу по ним ударили. И эти беспилотники улетели назад. Возможно, не все, может, кого-то сбили. Но задачу свою они выполнили на 100%», — рассказывал позже российский «военблогер» Fighterbomber, которому «слили» видео ударов.

Видео этих ударов в сравнительно хорошем качестве сняли беспилотники «Орлан-10». Есть основания полагать, что это именно они наводили российскую баллистику.

Генштаб ВСУ эти потери не подтверждал и не комментировал.

При этом российские «военкоры» и Минобороны РФ утверждают, что им удалось поразить несколько украинских Миг-29, склады и зенитный комплекс С-300 в соседней Любимовке.

В течение недели этот аэродром был поражен несколько раз — сначала кассетными, а затем фугасными боеприпасами (вероятно — ракетами из «Искандера»).

Показательным стал один из последних ударов: по аэродрому в поселке Авиаторское у Днепра (это почти 100 км по прямой от южной линии фронта).

Вышеприведенные примеры далеко не исчерпывают списка успешных поражений. Это – лишь самые «медийные» видео, которые (вероятно, снятые теми же беспилотниками-наводчиками) были обнародованы россиянами.

В последние месяцы российской армии удалось впервые доказанно «достать» HIMARS, поразить украинские зенитные комплексы PATRIOT, уничтожить два вертолета Ми-8 во время временного приземления и два РСЗО «Буран» на заправке в Харькове.

Почему это произошло и как этому можно противодействовать?

Если ВСУ не найдут эффективного способа противодействия подобным атакам, то эти удары могут стать уже не тактическим, а стратегическим преимуществом России в войне против Украины.

Применение этой тактики стало возможным благодаря постоянной модернизации, а также массовому применению беспилотник ов «Орлан», Zala и Supercam в комплексе с ракетными комплексами «Искандер» или другими дальнобойными системами.

Именно это и дало российской армии возможности нанести несколько ощутимых ударов по ВСУ и украинской инфраструктуре в десятках километров от линии фронта.

В последние два года, с начала полномасштабной войны, производство беспилотников для российской армии действительно растет. В июне 2023 года российский министр обороны Сергей Шойгу утверждал, что поставки «Орланов» разных модификаций («Орлан-10» и «Орлан-30») в армию увеличились в 53 раза.

«Нам нужно много ракет, потому что враг владеет значительным ресурсом беспилотной авиации и использует ее десятками вдоль линии фронта – их дроны постоянно находятся в воздухе и ищут цели для наведения ракет и корректировки артиллерии», — говорит он.

«Например, «Бук» из советских или NASAMS из западных. Такие системы есть в ВСУ, но их нужно больше, а главное, нужно большее количество боекомплектов для них», — отмечает Илья Евлаш.

Поэтому, по его словам, для обнаружения и уничтожения «Орланов», Zala, Supercam и других небольших разведчиков нужны не столько ПЗРК, сколько более мощные системы ПВО среднего радиуса действия.

«Русские разведывательные дроны — это малая цель для ПВО с малой отражающей поверхностью. Они окрашены в серебристый цвет и почти не видны невооруженным глазом. Они висят на достаточно большой высоте в 4-5 км, куда не достают ПЗРК, такие как Stinger, и их очень сложно, почти невозможно захватить как цель», — объяснил спикер Воздушных сил Илья Евлаш в комментарии Украинской службе Би-би-си.

Дроны -разведчики россиян регулярно летают над крупными городами, такими как Одесса, Харьков, Запорожье, Чернигов, Днепр (как показывает случай с Авиаторским) и другими прифронтовыми и тыловыми городами.

Но факт остается фактом: российские «Орланы» могли несколько дней спокойно снимать стратегический объект ВСУ в 100 км от линии фронта, навести «Искандер» и даже снять последствия «прилетов» (так называемый «объективный контроль» после удара ).

Неизвестно, какие самолеты и в каком состоянии уничтожили россияне. Например, почему один Миг-29 остался на аэродроме после первого удара, а не перелетел в другое место? Проукраинских обозревателей это навело на мысли о нелетающем «самолете-доноре» (запчасти которого используют для ремонта других самолетов) или даже о макетах (впрочем, на видео видны также пожары и взрывы).

«Беспилотников у россиян стало много. Налажено серийное производство и они могут смириться, что какой-то большой процент БПЛА будет сбит при перелете фронта. Но какой-то части удается прорваться», — отметил в интервью «Радио НВ» специалист по связи и РЭБ Сергей «Флэш» Бескрестнов.

Свою роль играет и тип беспилотников.

Если у «Орланов» бензиновый двигатель, который нагревается, тем самым облегчая наводку для ПВО, то Zala и Supercam работают на электродвигателях и оставляют меньше теплового следа, что делает их еще менее заметными целями.

Кроме того, россияне постоянно модернизируют как сами БПЛА, так и тактику их применения.

Более подробно это объяснил военный блогер и морской пехотинец Александр Карпюк, известный как Serg Marco.

По его словам, российские конструкторы еще несколько месяцев назад начали ставить на свои беспилотники системы оптической навигации и системы позиционирования по двум маякам-радиоориентирам.

«Эти «маяки» дают борту свое положение с привязкой к координатам, а борт рассчитывает положение по времени, за которое до него доходит сигнал. Да, это не GPS, но это позволяет позиционировать борт в квадрате до квадратного километра, чего абсолютно достаточно для выполнения задач», — написал Serg Marco.

«Эта система задублирована оптической навигацией, в борт загружены карты местности, и когда он позиционирует «маяки», камера делает скриншот, определяет референтные точки и достаточно точно указывает положение борта на карте», — добавил он.

Это позволяет российским «разведчикам» незаметно перелететь линию фронта в режиме радиомолчания, не пострадав от средств РЭБ.

«Потом они включаются уже в нашем тылу. А там условия уже почти, как на полигоне: РЭБ нет, летай, разведывай, пока на тебя все-таки не среагируют» —отмечает Serg Marco.