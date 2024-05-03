Депутат Рийгикогу доехал на велосипеде из Таллинна в Киев и собрал более 30 000 евро для ВСУ(6)
Эстонский депутат и бывший велосипедист Кристо Энн Вага 26 апреля отправился на велосипеде в почти 1700-километровое путешествие из Таллинна в Киев. Сегодня (03.05) он добрался до цели.
Вага преодолел такое расстояние, чтобы показать, что „война находится всего в одной поездке на велосипеде“. Целью поездки было собрать 50 000 евро пожертвований для солдат ВСУ. На данный момент удалось собрать болеее 30 000 евро. Эти деньги пойдут на покупку военной техники и FPV-дронов (дроны, управление которыми осуществляется непосредственно с точки зрения пилота - прим. ред.).
В социальной сети X Вага сообщил, что нужно сосредоточится на том, чтобы помочь Украине выиграть эту войну и „победить террористическую Россию!“
Внести свой вклад в помощь Украине и поддержать инициативу парламентария можно по ссылке: https://www.help99.co/patches/ride-for-the-victory
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