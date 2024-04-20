Новости Эстонии
20.04.2024, 18:35

„Война на расстоянии велосипедной поездки“. Парламентарий планирует проехать на велосипеде из Таллинна в Киев, чтобы собрать деньги для Украины

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Цель благотворительной кампании – вернуть внимание людей к Украине
Цель благотворительной кампании – вернуть внимание людей к Украине
ФОТО: Erakogu

Член Рийгикогу и бывший велосипедист Кристо Энн Вага в следующую пятницу начнет велопутешествие длиной 1700 км из Таллинна в Киев с целью собрать 50 000 евро пожертвований для Украины.

„Война по-прежнему на расстоянии велосипедной поездки. Мы должны сделать все возможное, чтобы она не оказалась в пределах пешей досягаемости“, - сказал Вага.

Вага надеется собрать 50 000 евро пожертвований Украине за счет внимания к этому велопутешествию. Чтобы помочь украинской армии парой пикапов и дроном.

„Сейчас крайне критический момент для украинской армии. Им очень нужна эта помощь“, - говорит Вага.

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