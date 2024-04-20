20.04.2024, 18:35
„Война на расстоянии велосипедной поездки“. Парламентарий планирует проехать на велосипеде из Таллинна в Киев, чтобы собрать деньги для Украины(1)
ФОТО: Erakogu
Член Рийгикогу и бывший велосипедист Кристо Энн Вага в следующую пятницу начнет велопутешествие длиной 1700 км из Таллинна в Киев с целью собрать 50 000 евро пожертвований для Украины.
„Война по-прежнему на расстоянии велосипедной поездки. Мы должны сделать все возможное, чтобы она не оказалась в пределах пешей досягаемости“, - сказал Вага.
Внести свой вклад в помощь Украине и поддержать инициативу парламентария можно по ссылке: https://www.help99.co/patches/ride-for-the-victory
Вага надеется собрать 50 000 евро пожертвований Украине за счет внимания к этому велопутешествию. Чтобы помочь украинской армии парой пикапов и дроном.