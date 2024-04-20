„Война на расстоянии велосипедной поездки“. Парламентарий планирует проехать на велосипеде из Таллинна в Киев, чтобы собрать деньги для Украины

„Война по-прежнему на расстоянии велосипедной поездки. Мы должны сделать все возможное, чтобы она не оказалась в пределах пешей досягаемости“, - сказал Вага.

Внести свой вклад в помощь Украине и поддержать инициативу парламентария можно по ссылке: https://www.help99.co/patches/ride-for-the-victory

Вага надеется собрать 50 000 евро пожертвований Украине за счет внимания к этому велопутешествию. Чтобы помочь украинской армии парой пикапов и дроном.

„Сейчас крайне критический момент для украинской армии. Им очень нужна эта помощь“, - говорит Вага.