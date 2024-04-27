27.04.2024, 09:01
Ночь за решеткой. В США за участие в протестах в поддержку Палестины задержали эстонского преподавателя(18)
ФОТО: Erakogu
В университетских кампусах крупных городов США проходят масштабные пропалестинские протесты. Однако преподаватель истории Аро Вельмет считает, что дело не только в поддержке Палестины. В среду вечером он был одним из тех, кого доставили в отделение полиции.
Вельмет работает в Университете Южной Калифорнии (University of Southern California, сокращенно USC) в Лос-Анджелесе. На этой неделе там также проходили протесты в поддержку Палестины. По словам Вельмета, главная цель участников протестов заключается, прежде всего, в том, чтобы университеты прекратили инвестировать в компании, производящие самолеты или боеприпасы, которые, в свою очередь, используются для убийства мирных жителей.