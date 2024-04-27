Ночь за решеткой. В США за участие в протестах в поддержку Палестины задержали эстонского преподавателя

Вельмет работает в Университете Южной Калифорнии (University of Southern California, сокращенно USC) в Лос-Анджелесе. На этой неделе там также проходили протесты в поддержку Палестины. По словам Вельмета, главная цель участников протестов заключается, прежде всего, в том, чтобы университеты прекратили инвестировать в компании, производящие самолеты или боеприпасы, которые, в свою очередь, используются для убийства мирных жителей.

Во-вторых, Университет Южной Калифорнии протестует против отмены традиционной заключительной речи золотых медалистов. Это решение руководство университета приняло после того, как одного из золотых медалистов обвинили в противоречивых, по мнению некоторых, антисемитских высказываний в социальных сетях. „Вопрос здесь не (только) в поддержке или не поддержке Палестины, а в основной функции университетов – стимулировании свободы мысли и дискуссий. Даже если вы не согласны с их мнением“, — подчеркнул Вельмет.