Просчет Ирана, триумф Израиля? Как израильтянам удалось сбить почти все иранские дроны и ракеты и что теперь будет на Ближнем Востоке

Мы разбирались, что произошло субботней ночью в небе над Ближним Востоком — и как это скажется на западной поддержке Израиля, позиции арабского мира и ходе войны в Газе.

«Ракеты в небе над Аль-Аксой»: что говорят об итогах обе стороны

Нападение Ирана на Израиль в субботу 13-го апреля было ответом на авиаудар по консульству Исламской республики в Дамаске, в котором Тегеран обвинил Израиль. Израильские власти традиционно не подтверждают и не отрицают участие в подобных операциях.

В воскресенье более 300 беспилотников и ракет были запущены в сторону Израиля из Ирана, а также с баз союзных ему группировок в Ираке, Сирии и Йемене.

99% из них были сбиты, заявили израильские и американские военные. Сбивать их Израилю помогали военные США, Великобритании, Франции и Иордании.

Позже в эфире Би-би-си представитель ЦАХАЛ генерал Питер Лернер уточнил, что в атаке участвовали 170 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет. Несколько баллистических ракет смогли попасть по авиабазе Неватим на юге Израиля, однако причинили незначительный вред, и она смогла продолжить работу, сказал Лернер.

Что касается гражданского населения, на данный момент известно только о раненой девочке.

Этот налет был похож на удары российской армии по Украине. Он был массированным, в нем применялись разные средства, включая беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Это делается для того, чтобы ПВО имела дело с максимально разными целями. Иран является ближайшим союзником России, и, вероятно, изучал опыт этих ударов.

В самых крупных российских ударах по Украине участвовали более 100 дронов и ракет. В налете 29 декабря, как утверждали ВСУ, их было 158 единиц, и сбить удалось только 87 ракет и 27 дронов. Массированный налет разнородных средств в результате „перегрузил“ украинскую ПВО, и отразить его на 100% не удалось.

Столь большое число дронов и ракет, которые использовал Иран для удара по Израилю, также должно было перегрузить систему израильской противовоздушной обороны.