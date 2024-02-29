МНЕНИЕ | Сергей Ковальченко: „Путин сказал прямо: война будет продолжаться, женщины должны рожать больше“

Владимир Путин в своем послании к российскому парламенту рассказал, как он будет развивать демократию в России во время своего очередного президентского срока. Много было слов про успехи в так называемой СВО и укреплении обороноспособности страны. Западу Путин пригрозил ядерным оружием и укреплением группировки войск на Северо-Западе из-за расширения НАТО .

Послание транслировали не только по телевидению, но и на плазменных рекламных панелях по всей стране, а студентов ВУЗов снимали с занятий ради просмотра путинской речи. Чтобы жителей России ничего не отвлекало от осмысления сказанного, власти перенесли похороны замученного Путиным в заключении Алексея Навального на 1 марта. Иначе никто кроме элиты и престарелых зрителей федеральной пропаганды не узнал бы, что Владимир Путин будет делать со страной в ближайшие шесть лет. В общем - ничего нового.