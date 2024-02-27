„Теперь это не просто политическая акция. Это траурный митинг“. Соратники Навального снова призвали в день выборов приходить на участки в полдень

В своем ролике он назвал участие в акции «Полдень против Путина» «политическим завещанием Алексея Навального».

«Это его последний политический пост. Последнее, что он передал — это поддержать „Полдень против Путина“. <…> И это теперь уже не просто какая-то политическая акция, направленная на преодоление одиночества, на преодоление изоляции. Это и траурный митинг, и гражданская панихада, если угодно. Это акция памяти Алексея Навального. Это акция, которую Алексей Навальный просил нас провести», — заявил Волков.

Он отметил, что люди, которые придут на участки 17 марта в 12 часов, таким образом выполнят «последнюю волю Алексея Навального».

По словам Волкова, после 17 марта «будут новые политические проекты, новые идеи — те, которые нам уже предстоит придумать самим, без Алексея, но по его принципам и заветам».

«Придумывать проекты необычные, неортодоксальные, идущие вразрез с общеполитической практикой. Но те, которые делают режиму больно, наносят ему удар за ударом, пока он наконец не распадется», — добавил соратник Навального.

1 февраля в соцсетях Навального появился пост, в котором он поддержал акцию «Полдень против Путина», которая предполагает, что те, кто планирует голосовать на президентских выборах против Владимира Путина, придут на избирательные участки в одно время. Он назвал эту акцию «совершенно легальной и безопасной», а препятствовать ей «совсем невозможно».

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.