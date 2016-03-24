МНЕНИЕ | Лишение россиян и белорусов права голоса - „наказание“ за неспособность свергнуть режимы?

Автор этих строк частично этнический белорус и писать я буду в большей степени о несправедливости по отношению к соплеменникам, хотя полностью разделить отношение к избирательным правам живущих у нас эстоноземельцев с российскими и белорусскими паспорт ами вряд ли получится.

Автору кажется изначально нелогичным и несправедливым, когда наши власти не видят разницы между обычными людьми и недружественными Эстонии режимами Лукашенко и Путина. Все описанное создает ощущение несправедливости на общечеловеческом уровне, элементов железного занавеса и коллективной ответственности. Существенное обстоятельство состоит в том, что в условиях первых лет после развала СССР гражданство бывших союзных республик получили не только растерянные родители, но и несовершеннолетние дети. Когда из-за собственных необдуманных решений страдают потерявшие в начале 90х жизненные ориентиры взрослые, то это одна ситуация.