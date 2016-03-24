Мнение
29.02.2024, 14:04

МНЕНИЕ | Лишение россиян и белорусов права голоса - „наказание“ за неспособность свергнуть режимы?

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Валерий Сайковский
Президент России Владимир Путин и президент Украины Александр Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Украины Александр Лукашенко
ФОТО: Dmitry Astakhov | Scanpix

Сейчас наши политики вспомнили о противоречивой проблеме участия „россиян“ и „белорусов“ в местных выборах, появился повод вновь ее основательно обсудить на государственном уровне. В этот раз принятые решения должны быть продуманными и окончательными. Находиться в состоянии напряжения и неуверенности существенная часть жителей страны при каждом изменении политической ситуации в ЕС не должна. Внутренняя нестабильность это последнее, что надо Эстонии в нынешней международной ситуация, считает публицист и политический обозреватель Валерий Сайковский.

Автор этих строк частично этнический белорус и писать я буду в большей степени о несправедливости по отношению к соплеменникам, хотя полностью разделить отношение к избирательным правам живущих у нас эстоноземельцев с российскими и белорусскими паспортами вряд ли получится.

Автору кажется изначально нелогичным и несправедливым, когда наши власти не видят разницы между обычными людьми и недружественными Эстонии режимами Лукашенко и Путина. Все описанное создает ощущение несправедливости на общечеловеческом уровне, элементов железного занавеса и коллективной ответственности. Существенное обстоятельство состоит в том, что в условиях первых лет после развала СССР гражданство бывших союзных республик получили не только растерянные родители, но и несовершеннолетние дети. Когда из-за собственных необдуманных решений страдают потерявшие в начале 90х жизненные ориентиры взрослые, то это одна ситуация.

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