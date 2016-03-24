МНЕНИЕ | Лишение россиян и белорусов права голоса - „наказание“ за неспособность свергнуть режимы?(1)
Сейчас наши политики вспомнили о противоречивой проблеме участия „россиян“ и „белорусов“ в местных выборах, появился повод вновь ее основательно обсудить на государственном уровне. В этот раз принятые решения должны быть продуманными и окончательными. Находиться в состоянии напряжения и неуверенности существенная часть жителей страны при каждом изменении политической ситуации в ЕС не должна. Внутренняя нестабильность это последнее, что надо Эстонии в нынешней международной ситуация, считает публицист и политический обозреватель Валерий Сайковский.
Автор этих строк частично этнический белорус и писать я буду в большей степени о несправедливости по отношению к соплеменникам, хотя полностью разделить отношение к избирательным правам живущих у нас эстоноземельцев с российскими и белорусскими паспортами вряд ли получится.