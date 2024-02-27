Второй заход: Кая Каллас надеется, что закон о временном лишении граждан РФ и Беларуси права голоса будет принят

Предварительный проект закона о лишении граждан России и Беларуси права голоса на местных выборах был разработан под руководством министра юстиции еще в августе прошлого года, но затем в коалиции заявили, что это невозможно без изменения Конституции ЭР, и этот пункт выпал из повестки дня.

„Попробуем еще обсудить это в коалиции. Если это возможно сделать, изменив Конституцию, то нужно заняться этим быстрее. Когда я, так сказать, прикидываю в уме, то эти голоса (вместе с находящимися в оппозиции Isamaa и EKRE, поддерживающими такой шаг) наберутся“, - сказала Кая Каллас в интервью „Северному побережью“.

„Я считаю, что это право голоса можно приостановить до тех пор, пока идет эта война. Люди, которые могут выбирать Путина, а также подлежат мобилизации в России, смогут направлять здесь местную политическую жизнь. Это не кажется правильным в сложившейся ситуации. Мы хотим, чтобы люди выучили эстонский язык и знали нашу Конституцию. Ведь в сущности это небольшое требование“, - добавила Кая Каллас.

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