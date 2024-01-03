Обсуждение вопроса о лишении граждан России и Беларуси избирательных прав зашло в тупик

В середине августа под руководством министра юстиции Калле Лаанета была завершена работа над эскизом законопроекта, ограничивающего право граждан стран-агрессоров, таких как Россия и Беларусь, на участие в местных выборах. Тогда министр от Партии реформ также должен был представить его своим партнерам по коалиции.

Лаанет сообщил ERR, что коалиция до сих пор не продвинулась по этому вопросу, потому что социал-демократы выступают против ограничения избирательных прав.

Лаанет также отметил, что эти альтернативы лишению граждан России избирательных прав можно будет обсуждать только после того, как коалиция однозначно решит, что лишение избирательных прав снимается с повестки дня. Несмотря на патовую ситуацию, такого решения, по словам министра юстиции, на данный момент нет.

„Я не могу сказать, что этот вопрос снят с повестки дня, потому что он также является одним из пунктов коалиционного договора, но в течение последнего месяца мы не обсуждали его на политическом уровне. Однако я не думаю, что он должен быть снят с повестки дня, потому что ситуация с безопасностью не изменилась. Россия – точно такой же агрессор, как и в прошлом году“, – заявил Лаанет.

По состоянию на май прошлого года, в Эстонии проживали 69 000 российских и белорусских граждан, которых бы затронуло лишение избирательного права на муниципальных выборах.

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