Министр юстиции о лишении граждан РФ и РБ права голоса: потребуются изменения в Конституции

В конце лета 2023 года завершилась работа над эскизом законопроекта, который ограничил бы право граждан стран-агрессоров на участие в муниципальных выборах. Однако политические дискуссии вокруг этого зашли в тупик.

„Мы подготовили законопроект, чтобы временно ограничить право граждан стран-агрессоров (речь сейчас идет о гражданах России и Беларуси - ред.) голосовать на муниципальных выборов. Но наши партнеры по коалиции - социал-демократы - сказали, что это противоречит Конституции. И мы с помощью юристов анализировали, это вопрос простого закона или нужны изменения в Конституции“, - заявил Калле Лаанет в передаче „Кофе+„.

„Однозначного ответа пока нет. Как говорится, два юриста - три мнения. Но в итоге пришли к выводу, что нужны изменения в Конституции. Мы работаем в этом направлении. Социал-демократы тогда не будут против. Хочу отметить, что это ограничение будет временным. Когда агрессия закончится, то граждане этой страны снова смогут выбирать“, - добавил министр.

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