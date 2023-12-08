Дом, который начинается с улицы: посмотрите, каким может стать ваш край

Кроме облика, в процессе реновации меняются и другие вещи: „Сейчас мы можем провести полную реконструкцию с использованием фасадных элементов заводского изготовления. Это означает, что будут добавлены инновационные модули лестничных клеток наружных стен, а также балконы и лоджии. Это метод строительства, при котором деревянный каркасный элемент не менее чем на 80% строится в заводских условиях с утеплением, ветро- и пароизоляцией, новым заполнением проемов, техническими системами и фасадом. Мы также мечтаем о каталожных решениях с новыми лифтами, перестроенными лестницами, большими ванными комнатами и другими методами решения проблемы пространства. В итоге таким образом не только обновится дом, но и стоимость квартир увеличится за счет более эффективного использования площади, балконов, лоджий и других архитектурных решений. Так что можно с уверенностью сказать, что выиграют все“.

По словам Саава, для начала поквартальной реконструкции приложено много усилий. Дополнительный импульс этому придает также внешний проект Таллинна SOFTacademy, признанный одним из лучших в программе European Urban Initiative: „При поддержке Фонда регионального развития в рамках проекта будет разработана модель, как вместе с заводской реновацией панельных домов вывести пространство между домами на новый уровень и тем самым дать импульс волне реноваций. Цель проекта – сделать более привлекательным один из кварталов-образцов панельных домов в Мустамяэ: улучшить микроклимат квартала, оживить общественную деятельность и тем самым создать более уютную жилую среду“.

Одной из самых крупных задач станет реконструкция старых многоквартирных домов. „В Таллинне нуждаются в реконструкции около 5000 многоквартирных домов, и большинство из них построены более 40 лет назад, поэтому cерьезный вызов для квартирных товариществ – поддерживать дом в хорошем состоянии, способствовать обновлению технических систем и держать в порядке дворовую территорию“, – говорит Ээро Саава, глава бюро Сектора зеленой инициативы Службы стратегического планирования. Тут подставляет плечо таллиннская городская управа: „Сейчас Таллинн поддерживает квартирные товарищества посредством девяти различных мер поддержки. Приоритеты этого года – пожарная безопасность в высотных зданиях и мероприятия по Зеленому повороту, в том числе поддержка строительства домиков для велосипедов и поддержка энергоаудита, цель которого – анализ энергопотребления и технического состояния здания“, – комментирует Саава. К 2030 году не менее 25% квартирных домов Таллинна будут реконструированы, а далее речь идет о еще более высоких показателях.

Йыннь Соонисте, архитектор управы района Пыхья-Таллинн, считает, что в случае с новыми многоквартирными домами самой большой проблемой станет создание разнообразного жилого пространства, при этом доступного по цене. В стратегии развития „Таллинн 2035“ это прописано как цель. Сейчас готовится генеральный план Пыхья-Таллинна, в котором для всего района запланированы различные центральные зоны со смешанной застройкой. Это, безусловно, поможет увеличить разнообразие в районе“, – объясняет Соонисте и добавляет, что тогда в будущем не придется ехать из Теллископли на рынок Balti Jaama turg или в центр „Кристийне“, чтобы совершать ежедневные покупки. К ним наверняка добавится еще несколько предприятий и рабочих мест: „К 2035 году район обязательно станет более многоцентровым“.

Дом создает защиту и чувство безопасности. Дом это не только четыре стены, ощущение дома начинается с родной улицы или с границы населенного пункта. У людей всех возрастов есть причины проводить время на свежем воздухе. В Таллинне каждый найдет подходящее жилье – выбор жилых помещений разнообразен и доступен. Достаточное количество жилых помещений приспособлено для людей с особыми потребностями, и благодаря доступности городского пространства это позволяет каждому участвовать в общественной жизни. В Таллинне хорошо жить семьям, и дети могут многое делать самостоятельно. Дома в основном планируются вблизи центров – с остановками общественного транспорта, детскими садами, школами и учреждениями сферы обслуживания. Все дома окружены зелеными насаждениями и интересным общественным пространством. Работают энергетические кооперативы, превращая потребителей энергии в сознательных производителей. При строительстве жилых пространств город показывает пример и внушает чувство ответственности, основываясь на полноценной жилой среде. Во всех районах имеется жилье, предлагаемое городом.

В будущем мы станем активнее двигаться в сторону умных технологий: „С точки зрения технических решений большое будущее у технологий умного дома, с помощью которых можно управлять вентиляцией, отоплением и охлаждением помещений, открытием солнечных и защитных жалюзи, общим электрооборудованием и т. д. в зависимости от необходимости. Вместо плоских крыш будут использоваться более покатые крыши с солнечными батареями и решения для сбора и использования в домашнем хозяйстве дождевой воды. На участке также будет вестись сбор дождевой воды для бытового использования, что обеспечит вход в синюю сеть и защиту застройки и канализации от затопления. В наружные стены будут интегрированы красивые солнечные панели любого цвета, продукция которых может использоваться сразу или храниться в накопительных блоках, преобразованных из аккумуляторов, снятых с утилизированных электромобилей“. Над точками зарядки электромобилей также могут быть установлены навесы с солнечными батареями.

Кроме того, процесс реновации стал более скорым. „Перед началом комплексных работ по заводской реконструкции проводится сканирование жилого дома и подготавливается точная модель наружных границ. Панели и модули лестничных клеток транспортируются к объекту, где они крепятся к существующему зданию. В случае обновления элементов улучшается порядок на строительной площадке, снижается потребность в рабочей силе, затраты времени или беспокойство жильцов во время строительства. Больше уже не нужно месяцами держать вокруг здания леса, поскольку панели поднимаются на заранее установленные крепления с помощью подъемника или крана. Полная заводская реконструкция также гарантирует, что работа будет выполнена качественно и с защитой от атмосферных воздействий“, – поясняет Саава.

По мнению Соонисте, вопрос доступного жилья определенно требует особого внимания. „Крупная застройка наращивает выбор квартир, но это не значит, что цена квадратного метра снизится. За последние десять лет цены на квартиры в Эстонии, и особенно в Пыхья-Таллинне, очень быстро растут. Уменьшается число людей, для которых квартира в Пыхья-Таллинне является вопросом выбора. Реконструкция существующих многоквартирных домов, безусловно, играет здесь важную роль“, – говорит он.

Подходящая для жизни среда

Как еще одну важную цель Соонисте указывает замену промышленных территорий многофункциональной застройкой, где упор делается на пригодную для жизни среду обитания. „Этот переход непрост и потребует времени. Однако мы видим, что с ростом цен на недвижимость владельцы промышленных зон также пересматривают свои прежние бизнес-модели и теперь планируют вместо них приморские жилые районы. Я считаю, что такое развитие позитивно для части города, особенно сейчас, когда производство сопровождается, например, неприятными запахами и шумом, которые сильно влияют на жителей“, – говорит Соонисте и добавляет, что сотрудничество с застройщиками здесь очень важно, поэтому что их понимание и понимание города совпадают.

„Пыхья-Таллинн – очень разнообразный район. Здесь длинная набережная, включающая пляж Штрооми, шесть исторических зон и несколько творческих городков. Очень интересная городская среда, которая постоянно меняется всего за несколько минут ходьбы. Мои любимые места в Таллинне в основном связаны с Пыхья-Таллинном. Мне особенно нравится творческий городок. Еще я большой поклонник пляжей. Поскольку летом я также играю в волейбол, то большую часть свободного времени провожу на пляже. Например, в хорошую погоду пляж Штрооми сразу же заполняется людьми разных возрастов и национальностей. Здорово, что там можно заниматься разными делами, включая, например, гриль. Просто отлично“, – говорит он. Из других районов Соонисте выделяет Пирита и Старый город.

Образцовая „своя улица“