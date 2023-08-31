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31.08.2023, 16:33

Какие изменения наиболее необходимы в связи с Зеленым поворотом?

 

Представьте себе Таллинн, который стал климатически нейтральным и перешел на экономику замкнутого цикла, где большая часть бытовых отходов перерабатывается, и где есть благоприятная почва для зеленых инноваций. Такой позитивный сценарий возможен и достижим уже к 2035 году, но только при условии совместных действий.

Тот факт, что мы используем многоразовые стаканчики, текстильные сумки для покупок и сортируем разные виды мусора, – первые шаги на благо природы. Но этого недостаточно. „Самое большое и важное изменение, которое должно произойти, это значительное сокращение потребления. На человеческом уровне это означает: не стоит покупать вещи, которые на самом деле не нужны и быстро выбрасываются, имеют короткий срок эксплуатации или, что еще хуже, если товар одноразовый. Если вы хотите что-то купить, отдавайте предпочтение вещам, которые прослужат долго и не создадут дополнительных отходов. Надо иметь в виду, что производство новой вещи создает нагрузку на окружающую среду. Мы также должны потреблять значительно меньше энергии, чем раньше“, – объясняет глава бюро Зеленого поворота Таллиннского стратегического центра Айри Андрессон.

С природой не торгуются

Также необходимо изменить мышление. „Мы склонны торговаться с природой. Думаем: если я немного сделаю для природы, то, возможно, естественная среда смилостивится и не так уж заметно ухудшится. Однако необходимо осознавать, что когда мы утверждаем, будто у нас нет другой альтернативы или будто мы не можем или пока не готовы менять свой образ жизни, то мы пытаемся с природой договориться. Мы можем привести свои причины, но природу это не особо заботит“. По мнению Андрессон, состояние окружающей нас среды находится в таком состоянии, когда изменения просто необходимы: „Чтобы действительно изменить наш образ жизни, требуется изменение личных потребительских привычек и громкое требование, чтобы совершались какие-либо шаги и в обществе в целом. Мы больше не должны воспринимать природу как нечто само собой разумеющееся“.

Однако все изменения создают определенное ощущение дискомфорта. В этом и причина того, что, по словам главы бюро Зеленого поворота, многие люди не хотят быть в курсе экологических проблем. „Знаете ли вы, что следует из ваших повседневных решений? Многие на самом деле знать этого не хотят. Не знать удобно, ведь если знаешь и ничего не меняешь, то чувствуешь вину. А если что-то знаешь и меняешь, все равно немного неудобнее, чем раньше. Однако если преодолеть дискомфорт перемен, мы сможем добиться многого. Все это мы делаем для себя, наших потомков и будущего человечества“, – добавляет онa.

В Зеленом повороте у города есть несколько основных направлений

Защита окружающей среды – приоритет Таллинна, и этим вопросом город занимается каждый день. Например, предпринимает усилия по продвижению видов транспорта, альтернативных автомобилям, и поддержке использования неископаемого топлива. „Я верю, что и сам человек хочет городского пространства, где приятно гулять, где было бы безопасно и зелено, нет лишнего шума“, – говорит Андрессон. Одной из важных тем она называет энергоэффективность зданий. „Это важная тема и для города, и для страны. Используя как можно меньше энергии, мы сокращаем выбросы парниковых газов. Важно, чтобы мы не нагревали воздух, а счета за отопление не были высокими. Реновация зданий важна еще и с той точки зрения, что они помогают жильцам выдержать и будущую жару, и ураганы“, – говорит она и добавляет, что изменение климата на самом деле уже происходит, а со временем будет усиливаться. Ради достижения „зеленых“ целей к 2035 году город также уделяет особое внимание озеленению, которое способствует сохранению биоразнообразия: „Зеленые зоны нужны еще и потому, что при ливнях и штормовых порывах ветра они помогают снизить риск затопления, поскольку вода может впитываться в землю“.

Каламая

Жить в среде богатой природы жизненно необходимо

„За последние пять лет Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства провел обширные исследования биоразнообразия, чтобы выяснить, как живут различные группы видов в таллиннских лесах, лугах и болотах. Исследования проводились на земноводных, насекомых-опылителях, летучих мышах, крупных и мелких млекопитающих, а также на мхах и лишайниках. Результаты показывают, что сейчас Таллинн по-прежнему очень богат видами, но есть несколько серьезных признаков опасности, что в долгосрочной перспективе это видовое богатство невозможно поддерживать без улучшения среды обитания“, – говорит ведущий специалист отдела охраны природы Таллиннского Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Меэлис Уустал.

Поэтому, по словам Уустала, логичным продолжением исследований является проведение различных работ по улучшению, например, условий размножения земноводных, связыванию „зеленых коридоров“ и открытости лугов: „Эти работы будут в центре внимания Таллинна в ближайшие годы“.

Уустал подчеркивает, что жить биоразнообразной среде жизненно важно для каждого человека, как в городе, так и в деревне. „Многочисленные исследования показывают, что благодаря биоразнообразию и зеленой окружающей среде душевное и физическое здоровье людей улучшается. Конечно, биоразнообразие гарантирует нам более чистый воздух и воду, повышает устойчивость к изменению климата, смягчая эффект тепловых островов и проблемы, возникающие из-за проливных дождей. То же самое относится и к Таллинну“.

Нужны удобные решения

Кадри Калле

Кадри Калле, эксперт и коуч по устойчивому развитию, считает, что серьезные изменения начинаются тогда, когда у людей есть для этого возможности, и приводит в пример недавний Праздник песни и танца: „Сами организаторы мероприятия поставили цель использовать там не одноразовую, а многоразовую посуду. Это изменение системы. Они не ожидали, что каждый человек придет со своей посудой, но они создали систему и возможность для экологической нейтральности на большом мероприятии. Это важно, потому что мало кто действительно придет со своей посудой. Чтобы могли появиться фирмы-партнеры, предлагающие, например, систему посуды повторного использования, необходимы определенные нормативные изменения, и в части использования посуды повторного использования у нас такое уже есть. Они создают условия для появления решений“.

Он приводит аналогичный пример в отношении кофейных стаканчиков. „Многие кафе и сети заправок призывают людей приходить со своей чашкой, и некоторые так и делают, но для более крупных изменений можно было бы придумать более удобное решение. Например, вы берете на заправке многоразовый стаканчик Ringо, платите за него залог, а в следующий раз, когда пойдете на любую заправку, кладете ее в соответствующий ящик и вам возвращают залоговые деньги“, – объясняет Калле и добавляет, что самое главное – создавать для людей простые и логичные системы, не требующие от них особых хлопот. „Возможно, нам нужны правила, предприятия, которые помогут переменам произойти, и, конечно, люди, которые готовы согласиться с изменениями“.

Однако это вовсе не невозможно, поскольку первые шаги в этом направлении уже сделаны. „Тот факт, что мы оставляем меньший след, должен стать нормой. Одной сортировки мусора явно недостаточно“, – говорит она. Калле также призывает компании мыслить шире: „Каково наибольшее воздействие предприятия на окружающую среду? Если вы, например, банк, вам следует посмотреть, во что инвестировать. А если вы СМИ, то, опять же, каким сообщениям вы придаете значение“.

Простая крестьянская мудрость

Катарина Папп автор и разработчик идеи RingKarp, руководитель проекта выставки Lähme Nulli

Катарина Папп

Человек меркантилен: „Я живу экологически чистым образом, потому что это хорошо и полезно для меня. Экономлю свое здоровье, свой кошелек и свое время“. Важно понимать, что человек – часть природы. Когда мы делаем разумный выбор в отношении окружающей среды, это приносит пользу и нам. Например, если я стираю одежду моющим средством, не содержащим вредных веществ, это будет лучше для здоровья окружающей среды и моих детей. Это непосредственная выгода. Долгосрочная выгода заключается в том, что, если опасные вещества не попадают в природу, я могу спокойно купаться в море, не беспокоясь о каких-либо бактериях. Или, например, фейерверки: я ими не пользуюсь, потому что они пугают моих питомцев, диких животных, моих детей, а потом мы вдыхаем такой густой дым с таким количеством опасных соединений, что об этом даже думать не хочется. Да и с деньгами можно поступить разумнее. Если есть возможность, я покупаю товары без упаковки, потому что так в моем доме копится меньше мусора, мне не нужно беспокоиться об опасных веществах, содержащихся в пластиковой упаковке, а цена за килограмм продуктов без упаковки почти всегда ниже. Жить экологично – народная крестьянская мудрость. Это не должно быть тенденцией, это должно стать нормой. Это должно быть нормально не только в нашем повседневном выборе, но и в законотворчестве и в нормативных актах. На самом деле забавно, что нам нужно обосновывать себе и другим, почему хорошо и правильно жить экологически устойчивым образом. И что в зале Рийгикогу надо лоббировать сохранение лесов или приостановку их вырубки в период гнездования птиц. Никто не должен принимать ни одного решения, не поставив прежде на первое место окружающую среду. Человек – часть окружающей среды.

Я верю, что к 2035 году люди изменят свой образ жизни на более экологически щадящий, а экологически недружественный образ жизни будет сделан максимально неудобным и дорогим за счет цены, правил и законов, или возможности экологически недружественного выбора просто будут исключены. Хороший пример – запрет одноразовой посуды на публичных мероприятиях. Когда их нет, значит, нет, и экологически щадящий выбор для человека уже сделан. Если мы хотим больших перемен, это возможно при постоянном осознании и регулировании. Даже если в моем идеальном мире у всех людей в сумке всегда есть посуда, а если они ее забыли, то и не едят, без регуляций такое поведение массово не распространится. Также неверно возлагать ответственность только на плечи рядового потребителя. В продуктовом магазине должно быть больше вариантов без упаковки, а вся упаковка продуктов должна быть изготовлена из материалов, которые фактически можно вторично переработать. Для экологически устойчивого потребления необходимы возможности.

Я думаю, что люди экологически сознательны сейчас и будут к 2035 году, но кроме осведомленности нужны и реальные шаги. Сегодня больше разговоров и меньше дел: я знаю, что одноразовые стаканчики вредны для окружающей среды, но все же организую день рождения своего ребенка с одноразовой посудой. Думаю, что к 2035 году такого уже не будет.

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