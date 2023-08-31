Какие изменения наиболее необходимы в связи с Зеленым поворотом?
Представьте себе Таллинн, который стал климатически нейтральным и перешел на экономику замкнутого цикла, где большая часть бытовых отходов перерабатывается, и где есть благоприятная почва для зеленых инноваций. Такой позитивный сценарий возможен и достижим уже к 2035 году, но только при условии совместных действий.
Тот факт, что мы используем многоразовые стаканчики, текстильные сумки для покупок и сортируем разные виды мусора, – первые шаги на благо природы. Но этого недостаточно. „Самое большое и важное изменение, которое должно произойти, это значительное сокращение потребления. На человеческом уровне это означает: не стоит покупать вещи, которые на самом деле не нужны и быстро выбрасываются, имеют короткий срок эксплуатации или, что еще хуже, если товар одноразовый. Если вы хотите что-то купить, отдавайте предпочтение вещам, которые прослужат долго и не создадут дополнительных отходов. Надо иметь в виду, что производство новой вещи создает нагрузку на окружающую среду. Мы также должны потреблять значительно меньше энергии, чем раньше“, – объясняет глава бюро Зеленого поворота Таллиннского стратегического центра Айри Андрессон.
С природой не торгуются
Также необходимо изменить мышление. „Мы склонны торговаться с природой. Думаем: если я немного сделаю для природы, то, возможно, естественная среда смилостивится и не так уж заметно ухудшится. Однако необходимо осознавать, что когда мы утверждаем, будто у нас нет другой альтернативы или будто мы не можем или пока не готовы менять свой образ жизни, то мы пытаемся с природой договориться. Мы можем привести свои причины, но природу это не особо заботит“. По мнению Андрессон, состояние окружающей нас среды находится в таком состоянии, когда изменения просто необходимы: „Чтобы действительно изменить наш образ жизни, требуется изменение личных потребительских привычек и громкое требование, чтобы совершались какие-либо шаги и в обществе в целом. Мы больше не должны воспринимать природу как нечто само собой разумеющееся“.
Однако все изменения создают определенное ощущение дискомфорта. В этом и причина того, что, по словам главы бюро Зеленого поворота, многие люди не хотят быть в курсе экологических проблем. „Знаете ли вы, что следует из ваших повседневных решений? Многие на самом деле знать этого не хотят. Не знать удобно, ведь если знаешь и ничего не меняешь, то чувствуешь вину. А если что-то знаешь и меняешь, все равно немного неудобнее, чем раньше. Однако если преодолеть дискомфорт перемен, мы сможем добиться многого. Все это мы делаем для себя, наших потомков и будущего человечества“, – добавляет онa.
В Зеленом повороте у города есть несколько основных направлений
Защита окружающей среды – приоритет Таллинна, и этим вопросом город занимается каждый день. Например, предпринимает усилия по продвижению видов транспорта, альтернативных автомобилям, и поддержке использования неископаемого топлива. „Я верю, что и сам человек хочет городского пространства, где приятно гулять, где было бы безопасно и зелено, нет лишнего шума“, – говорит Андрессон. Одной из важных тем она называет энергоэффективность зданий. „Это важная тема и для города, и для страны. Используя как можно меньше энергии, мы сокращаем выбросы парниковых газов. Важно, чтобы мы не нагревали воздух, а счета за отопление не были высокими. Реновация зданий важна еще и с той точки зрения, что они помогают жильцам выдержать и будущую жару, и ураганы“, – говорит она и добавляет, что изменение климата на самом деле уже происходит, а со временем будет усиливаться. Ради достижения „зеленых“ целей к 2035 году город также уделяет особое внимание озеленению, которое способствует сохранению биоразнообразия: „Зеленые зоны нужны еще и потому, что при ливнях и штормовых порывах ветра они помогают снизить риск затопления, поскольку вода может впитываться в землю“.
Жить в среде богатой природы жизненно необходимо
„За последние пять лет Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства провел обширные исследования биоразнообразия, чтобы выяснить, как живут различные группы видов в таллиннских лесах, лугах и болотах. Исследования проводились на земноводных, насекомых-опылителях, летучих мышах, крупных и мелких млекопитающих, а также на мхах и лишайниках. Результаты показывают, что сейчас Таллинн по-прежнему очень богат видами, но есть несколько серьезных признаков опасности, что в долгосрочной перспективе это видовое богатство невозможно поддерживать без улучшения среды обитания“, – говорит ведущий специалист отдела охраны природы Таллиннского Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Меэлис Уустал.
Поэтому, по словам Уустала, логичным продолжением исследований является проведение различных работ по улучшению, например, условий размножения земноводных, связыванию „зеленых коридоров“ и открытости лугов: „Эти работы будут в центре внимания Таллинна в ближайшие годы“.
Уустал подчеркивает, что жить биоразнообразной среде жизненно важно для каждого человека, как в городе, так и в деревне. „Многочисленные исследования показывают, что благодаря биоразнообразию и зеленой окружающей среде душевное и физическое здоровье людей улучшается. Конечно, биоразнообразие гарантирует нам более чистый воздух и воду, повышает устойчивость к изменению климата, смягчая эффект тепловых островов и проблемы, возникающие из-за проливных дождей. То же самое относится и к Таллинну“.
Нужны удобные решения
Кадри Калле, эксперт и коуч по устойчивому развитию, считает, что серьезные изменения начинаются тогда, когда у людей есть для этого возможности, и приводит в пример недавний Праздник песни и танца: „Сами организаторы мероприятия поставили цель использовать там не одноразовую, а многоразовую посуду. Это изменение системы. Они не ожидали, что каждый человек придет со своей посудой, но они создали систему и возможность для экологической нейтральности на большом мероприятии. Это важно, потому что мало кто действительно придет со своей посудой. Чтобы могли появиться фирмы-партнеры, предлагающие, например, систему посуды повторного использования, необходимы определенные нормативные изменения, и в части использования посуды повторного использования у нас такое уже есть. Они создают условия для появления решений“.
Он приводит аналогичный пример в отношении кофейных стаканчиков. „Многие кафе и сети заправок призывают людей приходить со своей чашкой, и некоторые так и делают, но для более крупных изменений можно было бы придумать более удобное решение. Например, вы берете на заправке многоразовый стаканчик Ringо, платите за него залог, а в следующий раз, когда пойдете на любую заправку, кладете ее в соответствующий ящик и вам возвращают залоговые деньги“, – объясняет Калле и добавляет, что самое главное – создавать для людей простые и логичные системы, не требующие от них особых хлопот. „Возможно, нам нужны правила, предприятия, которые помогут переменам произойти, и, конечно, люди, которые готовы согласиться с изменениями“.
Однако это вовсе не невозможно, поскольку первые шаги в этом направлении уже сделаны. „Тот факт, что мы оставляем меньший след, должен стать нормой. Одной сортировки мусора явно недостаточно“, – говорит она. Калле также призывает компании мыслить шире: „Каково наибольшее воздействие предприятия на окружающую среду? Если вы, например, банк, вам следует посмотреть, во что инвестировать. А если вы СМИ, то, опять же, каким сообщениям вы придаете значение“.
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