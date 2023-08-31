Какие изменения наиболее необходимы в связи с Зеленым поворотом?

Человек меркантилен: „Я живу экологически чистым образом, потому что это хорошо и полезно для меня. Экономлю свое здоровье, свой кошелек и свое время“. Важно понимать, что человек – часть природы. Когда мы делаем разумный выбор в отношении окружающей среды, это приносит пользу и нам. Например, если я стираю одежду моющим средством, не содержащим вредных веществ, это будет лучше для здоровья окружающей среды и моих детей. Это непосредственная выгода. Долгосрочная выгода заключается в том, что, если опасные вещества не попадают в природу, я могу спокойно купаться в море, не беспокоясь о каких-либо бактериях. Или, например, фейерверки: я ими не пользуюсь, потому что они пугают моих питомцев, диких животных, моих детей, а потом мы вдыхаем такой густой дым с таким количеством опасных соединений, что об этом даже думать не хочется. Да и с деньгами можно поступить разумнее. Если есть возможность, я покупаю товары без упаковки, потому что так в моем доме копится меньше мусора, мне не нужно беспокоиться об опасных веществах, содержащихся в пластиковой упаковке, а цена за килограмм продуктов без упаковки почти всегда ниже. Жить экологично – народная крестьянская мудрость. Это не должно быть тенденцией, это должно стать нормой. Это должно быть нормально не только в нашем повседневном выборе, но и в законотворчестве и в нормативных актах. На самом деле забавно, что нам нужно обосновывать себе и другим, почему хорошо и правильно жить экологически устойчивым образом. И что в зале Рийгикогу надо лоббировать сохранение лесов или приостановку их вырубки в период гнездования птиц. Никто не должен принимать ни одного решения, не поставив прежде на первое место окружающую среду. Человек – часть окружающей среды.