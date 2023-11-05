Как сохранить уникальность Эстонии?

Упрощенное разделение культурного наследия

Хиллар Сейн, глава Департамента культуры и спорта Таллинна, разделяет культурное наследие на две части. „Все, что создано человеком, принадлежит к культурному наследию. В широком смысле его можно разделить на две части: материальное и духовное. Материальное – это то, что можно потрогать, а духовное – то, что может быть передано и передается из поколения в поколение. Это, конечно, очень упрощенное разделение“, – объясняет он.

Эстонский язык угасает?

Что касается интеллектуального культурного наследия, Сейна беспокоит эстонский язык: „Есть много молодых людей, которые решили говорить друг с другом на английском. Есть также большое число молодых людей, у которых словарный запас эстонского языка остается небольшим. Устойчивость маленькой страны зависит также от наличия научной лексики на родном языке, театра на родном языке и, конечно же, образования на родном языке“. Однако не все беспокоятся из-за эстонского языка. Например, Ану Кушвид, которая уже 40 лет работает учителем эстонского языка и сейчас трудится в Немецкой гимназии в Таллинне, считает, что язык – это живой организм, он развивается и постоянно перенимает слова из других языков. „В нашем исходном языке было менее десяти слов. За обеденным столом мы вряд ли расстраиваемся, что слово „тарелка“ пришло к нам из шведского языка вместе с „золотым шведским временем“ и т. д. Мы, конечно, все-таки „лайкаем“ снимки в социальных сетях, а не „ставим большой палец вверх под фотографиями наших друзей“, – комментирует она и добавляет, что школьники весьма патриотичны. – Это проявляется на уроках эстонского языка и литературы, где они искренне выражают свои мысли. Да, при общении друг с другом и при использовании языка в социальных сетях многие используют англоязычные выражения, но при создании текстов по-прежнему в почете наш литературный язык“.