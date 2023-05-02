Знаете, что такое устойчивое развитие? Смотрите скорее здесь, ведь скоро вы будете слышать этот термин все чаще и чаще!

Чтобы создать основу для целей, в сентябре 2015 года в ООН были согласованы глобальные Цели устойчивого развития на следующие 15 лет.

Приняв Программу действий, страны-члены ООН обязались бороться с бедностью и голодом, а также строить мирные, справедливые и инклюзивные общества, защищать права человека, поддерживать гендерное равенство, обеспечивать перманентную защиту планеты и природных ресурсов, создавать условия для устойчивого экономического развития.

Это единое соглашение между странами о направлении, в котором мы хотим, чтобы развивался мир.

Каждая страна и город адаптирует цели под себя

Хотя это глобальные цели, каждая страна, а также каждый город ставит их в своем собственном контексте. Например, тему поддержания чистоты океанов мы воплощаем не так же, как некоторые другие страны, но Эстония не игнорирует этот подпункт, поскольку мы можем многое сделать для чистоты Балтийского моря.

Среди целей самые большие проблемы для Эстонии – энергоэффективность, предотвращение изменения климата, сокращение объема парниковых газов, улучшение естественного состояния водоемов, гендерный разрыв в оплате труда и общие вопросы образования и занятости (в т. ч. непрерывное обучение и бедность).

18 целей устойчивого развития В дополнение к 17 глобальным целям устойчивого развития Эстония добавила 18-ю цель, которая фокусируется на культуре и сохранении культурного наследия. Это следует из Государственной стратегии устойчивого развития Эстонии „Устойчивая Эстония 21“. Важно осознавать, что цели устойчивого развития включают не только экологические, но в числе прочего и социально-экономические темы. Подробнее о целях можно прочитать на сайте Государственной канцелярии.

Конечно, все, что сохраняет нашу окружающую среду и улучшает жизнь людей, должно реализовываться еще более быстрыми темпами, но положение Эстонии в реализации целей можно оценить как хорошее: в 2021 году в таблице глобального индекса устойчивого развития Эстония находилась на отличном 10-м месте.

Выбора уже нет, нужно действовать.

Устойчивый Таллинн 2035

Город Таллинн как ведущий партнер участвовал в проекте URBACT программы территориального сотрудничества ЕС, в который вошли в общей сложности 19 европейских городов.

Цель партнерской сети заключалась в развитии и поддержке потенциала европейских городов для реализации целей устойчивого развития (согласно Agenda 2030 ООН) на местном уровне, в обмене успешными практиками и опытом городов-партнеров посредством разработки программ действий в сфере устойчивого развития.