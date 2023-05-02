Знаете, что такое устойчивое развитие? Смотрите скорее здесь, ведь скоро вы будете слышать этот термин все чаще и чаще!
Концепция устойчивого развития многим кажется знакомой, но ее содержание часто остается неясным. Речь идет о поиске баланса между ограниченными ресурсами планеты и созданием благополучия для людей – нам больше нельзя причинять вред планете или людям, живущим на ней. Таллинн тоже поставил цели устойчивого развития и подготовил программу их достижения. Учитывая показатели, позволяющие постоянно оценивать устойчивое развитие города.
Чтобы создать основу для целей, в сентябре 2015 года в ООН были согласованы глобальные Цели устойчивого развития на следующие 15 лет.
Приняв Программу действий, страны-члены ООН обязались бороться с бедностью и голодом, а также строить мирные, справедливые и инклюзивные общества, защищать права человека, поддерживать гендерное равенство, обеспечивать перманентную защиту планеты и природных ресурсов, создавать условия для устойчивого экономического развития.
Это единое соглашение между странами о направлении, в котором мы хотим, чтобы развивался мир.
Каждая страна и город адаптирует цели под себя
Хотя это глобальные цели, каждая страна, а также каждый город ставит их в своем собственном контексте. Например, тему поддержания чистоты океанов мы воплощаем не так же, как некоторые другие страны, но Эстония не игнорирует этот подпункт, поскольку мы можем многое сделать для чистоты Балтийского моря.
Среди целей самые большие проблемы для Эстонии – энергоэффективность, предотвращение изменения климата, сокращение объема парниковых газов, улучшение естественного состояния водоемов, гендерный разрыв в оплате труда и общие вопросы образования и занятости (в т. ч. непрерывное обучение и бедность).
Конечно, все, что сохраняет нашу окружающую среду и улучшает жизнь людей, должно реализовываться еще более быстрыми темпами, но положение Эстонии в реализации целей можно оценить как хорошее: в 2021 году в таблице глобального индекса устойчивого развития Эстония находилась на отличном 10-м месте.
Выбора уже нет, нужно действовать.
Устойчивый Таллинн 2035
Город Таллинн как ведущий партнер участвовал в проекте URBACT программы территориального сотрудничества ЕС, в который вошли в общей сложности 19 европейских городов.
Цель партнерской сети заключалась в развитии и поддержке потенциала европейских городов для реализации целей устойчивого развития (согласно Agenda 2030 ООН) на местном уровне, в обмене успешными практиками и опытом городов-партнеров посредством разработки программ действий в сфере устойчивого развития.
Более 56% населения мира проживает в городах, поэтому города и их жители являются важнейшими партнерами в реализации целей устойчивого развития. Более половины целей невозможно достичь без активного участия и вклада органов местного самоуправления.
В рамках проекта Global Goals for Cities город Таллинн разработал план интеграции целей устойчивого развития в стратегию развития „Taллинн 2035», описывающую будущее Таллинна и его систему мониторинга.
Видение стратегии развития Таллинна состоит в том, чтобы превратить нашу столицу в по-настоящему зеленый город мира. Это также явно связано с общими рамками целей устойчивого развития. Такие уже ставшие вполне понятными действия, как, например, сортировка мусора в домах и предприятиях, это лишь небольшая часть в контексте развития, но именно тогда, когда эти вещи станут самоочевидными для всех, можно начинать говорить о вовлечении.
И страны, и города, и люди слишком долго всем собирались этим заняться, теперь выбора нет, нужно действовать.
Цели – для всех
Город приглашает неправительственные организации, предприятия и граждан внести свой вклад в выполнение поставленных задач. В Эстонии также есть много компаний, которые уже работают над достижением целей устойчивого развития и отражают это в своих планах на финансовый год. Движение к целям устойчивого развития — это не дополнительная работа, а логичный шаг в будущее. Защита окружающей среды может начинаться и с небольших действий, но для достижения результатов важно, чтобы эти действия совершались многими. Даже в учреждениях, принадлежащих городу, люди быстро движутся в том направлении, чтобы город максимально способствовал выполнению целей, например, путем внедрения системы экологического менеджмента.
Защита окружающей среды может начаться и с малых шагов.
Постановка целей устойчивого развития, внесение целей в план развития и контроль за их выполнением – сложный процесс. Постоянно прилагаются усилия, чтобы сделать его более понятным для всех сторон, а также повысить осведомленность предприятий и жителей города о важности устойчивого развития. Частью мониторинга являются опросы удовлетворенности жителей Таллинна. Кроме удовлетворенности, они также исследуют другие аспекты образа жизни, действий и выбора горожан. Опросы – хороший индикатор того, какие сферы продвинулись вперед, а в каких видна тенденция буксовать.
Исследования показывают, что жители города очень заинтересованы в его устойчивом развитии и в том, чтобы жить в экологически чистом городе, дружественном к человеку. Но для этого важен вклад всех нас.