Таллинн в 2035 году: новые возможности и лучшие связи
Стратегия развития „Таллинн 2035“ ставит перед собой цели, которые сделают жизнь таллиннцев особенно приятной, а столицу – привлекательной как для крупнейших деятелей, так и для инвесторов со всего мира. Давайте подробнее рассмотрим цели и узнаем, как их достичь.
Всего через десять лет Таллинн станет городом, который отличается инновационностью и привлекает как крупнейших деятелей, так и для инвесторов со всего мира. Не менее 30% таллиннцев учатся на протяжении всей жизни, умеют адаптироваться и обладают рядом специальных навыков. Но не только! Таллинн становится сердцем разумной и зеленой экономики Северной Европы с отличной средой для жизни и с быстрым и удобным сообщением как внутри региона, так и с остальным миром. Таллинн будущего – это город, открытый для мира, который вместе с Хельсинки образует своего рода столицы-близнецы. И амбициозные стартапы, и творческие люди мирового уровня добавляют красок в городскую жизнь, у нас внедряются новые технологии и бизнес-модели. Звучит великолепно!
По словам директора предпринимательской службы Таллиннского стратегического центра Калле Киллара, сейчас мы уже не так далеки от поставленных целей. „Важно начать с того, чтобы время от времени хвалить себя: часто встречаясь с разными людьми со всего мира, я могу сказать, что Таллинн уже сегодня является городом мира, вызывающим восхищение за его хорошие электронные услуги, которые значительно упрощают и жизнь, и бизнес как для человека, так и для предпринимателя“, – говорит он. Киллар добавляет, что люди приезжают в столицу Эстонии за зеленой и чистой средой, а уезжают в восторге от того, насколько современно и интересно наше городское пространство и как быстро оно развивается. „Таллинн – идеальная питательная среда для местных компаний, и он привлекает сюда международные компании, чтобы тестировать свои продукты и услуги. Все это может происходить посредством доброго сотрудничества, через формирование городского пространства и бизнес-среды, которые позволяют это делать, а также путем создания ориентированных на результаты отношений сотрудничества между университетами, компаниями, государством и местными органами власти“.
Три важных шага
Киллар считает, что в нас закодирована самокритичность и поэтому все можно делать намного больше и намного лучше. „Мы должны внести свой вклад в развитие наших людей в целом, от обучения на протяжении всей жизни до душевного здоровья. Во-вторых, наша среда должна быть спроектирована в большей степени в направлении, уменьшающем противостояние, – как в развитии инфраструктуры, так и в сфере услуг. Например, пешеходы, легкий транспорт, общественный транспорт и водители автомобилей могут дружно действовать вместе. Развитие услуг, необходимых людям, должно основываться на доступности качественных государственных и частных услуг для всех, независимо от места проживания. В-третьих, с глобальной точки зрения, все это мы должны делать в сотрудничестве с местными городами и городами других стран нашего региона, которые разделяют наши ценности и мечты о будущем“.
У Киллара гораздо большее крупные планы в связи со столицами-близнецами Таллинн-Хельсинки: „В стратегии развития это еще не описано, но с учетом связей следующего десятилетия столицы-близнецы могут расшириться до тройной столицы – Таллинн, Хельсинки и Рига. Связи налажены уже сегодня, и перспективы RailBaltic все более и более интегрируют деятельность людей и компаний в нашем регионе, что, в свою очередь, означает еще большее переплетение сообществ, чем сегодня“. По его словам, это, в свою очередь, бросает вызов столицам: города должны быть готовы к этой будущей тенденции в смысле как их услуг, так и инфраструктуры. „Этому способствует укрепление отношений сотрудничества не только между предприятиями, но и между учреждениями госсектора, совместные транснациональные электронные услуги и обмен данными для обеспечения эффективного функционирования жителей и предпринимателей. А также общие тестовые пространства для привлечения предпринимателей к совместному тестированию своей продукции в разных столицах, хорошо продуманные связи и повышение конкурентоспособности региона в целом в глобальном масштабе“, – комментирует Киллар.
В чем наш секрет?
„Когда к нам приезжают иностранные делегации, они часто спрашивают, в чем наш секрет, – комментирует Каарел Рунду, глава Департамента образования. „Вероятно, здесь имеются в виду, например, наши хорошие результаты в тестах PISA, а также тот факт, что нам нравится учиться. Я считаю, что наша религия – образование, в этом и есть наш секрет“.
Развитие и популяризация обучения на протяжении всей жизни также является частью стратегии развития, и цель, состоящая в том, чтобы к 2035 году не менее 30% жителей Таллинна были вовлечены в обучение на протяжении всей жизни, достижима.
По словам Рунду, обучение на протяжении всей жизни особенно важно сейчас, когда мир быстро развивается и меняется. Но помимо того, что обучение дает возможность приобрести новую специальность или навык, оно имеет и другие ценности. „В случае обучения на протяжении всей жизни тебя окружают люди разного возраста, у каждого из которых своя картина мира. Они иначе мыслят и тем самым обогащают понимание учащегося. То обстоятельство, что вы окружаете себя людьми своего возраста и похожими на себя, может возникнуть незаметно, но в случае обучения на протяжении всей жизни так не будет. Социальная сеть обязательно сразу расширится. Это прекрасная возможность найти новых людей для своего круга знакомых и понять, насколько мы все разные и особенные“. Как позитивный пример Рунду приводит видение Профессионального училища Копли, позволяющее учиться вместе трем поколениям. „Они хотят создать равные возможности для обучения всех в одной и той же профессии. Тогда специальности будут уже не только для определенной целевой группы, а для всех“. Микростепени, предлагаемые университетами, он тоже считает хорошей инициативой.
Даже сам Рунду планирует продолжить обучение, несмотря на то, что имеет две степени магистра: „Я сдал вступительные экзамены на специальность „цифровая коммуникация“. Кроме того, я не оставил еще идею пойти учиться коммуникации“. В какой-то момент определенно намерен учить языки. Обучение на протяжении всей жизни помогает хорошо справляться с изменениями в мире. Как позитивный пример из семейного круга он приводит свою бабушку. „Когда в рамках „Тигриного прыжка“ для пожилых людей в библиотеках проводились курсы по пользованию Интернетом, моя бабушка тоже ходила туда учиться и была в восторге. Было очень здорово это видеть“, – вспоминает он.
Учитель как проводник
По словам Рунду, несмотря на то, что уже существует много возможностей обучения на протяжении всей жизни, для достижения цели по-прежнему необходимо внести важные изменения. Например, начинает меняться роль учителя. „Мы все чаще говорим об индивидуальной траектории обучения, когда учащийся получает больше контроля над процессом своего обучения. Сейчас у нас есть обучение, ориентированное на преподавание, но мы шаг за шагом движемся к тому, что учащийся ставит свои собственные цели и сам контролирует их. Учитель становится скорее компаньоном по обучению или проводником. Это также означает, что возрастает ответственность учащегося“, – объясняет он и добавляет, что дети, которые пойдут в первый класс в этом году, к 2035-му, наверно, все будут учиться самостоятельно: „Еще одна вещь, необходимая для развития обучения на протяжении всей жизни, – это общая платформа или система, где видно, какие возможности обучения есть у учащегося, и где можно узнать, какие навыки и баллы, уже приобретенные, можно перенести куда-то еще“.
Также пришло время пересмотреть стратегии обучения. „Мои добрые коллеги из Таллиннского университета проделали большую работу вместе с Урмасом Вайно в программе „Самые умные люди мира“, где были представлены различные стратегии обучения, которые уже устарели или вполне работают в современном научном смысле. Чем больше мы можем приближать это современное знание к людям, тем более сознательно люди учатся. Будь то кулинарная или автошкола, либо какой-либо конкретный навык, например, реставрация мебели. Эти стратегии можно использовать где угодно“.
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Цель „Творческий город мира“ напрямую затрагивает ЦУР № 4, 8, 9, 11 и 12. Подтемы „Город творческих людей и событий“ и „Сохраняемое и охраняемое культурное наследие“ соответствуют ЦУР № 11 с подцелью 11.4[1]. Подтема „Суть умной экономики“ способствует достижению подцелей № 8.3[2], 12.2[3] и 12.7[4], которые именно в сочетании подчеркивают роль ответственного бизнеса в сохранении конкурентоспособности. Вышесказанное также поддерживают подтемы „Город науки, инноваций и экспериментов“ и „Открытое пространство для обучения“, которые непосредственно способствуют достижению подцелей № 4.3[5], 4.4[6], 4.a и 9.5[7] ЦУР № 4 и № 9.
Цель косвенно влияет и на ЦУР № 1, 10 и 18. В первую очередь затрагиваются ЦУР № 1 и № 10 социальной сферы, поскольку в творческом городе мира есть многообразные возможности для самореализации. Затрагиваемая подцель 11.4 ЦУР № 11, содержание которой заключается в сохранении культурного наследия городов, затрагивает также всю культурную историю Эстонии и, таким образом, ЦУР № 18.