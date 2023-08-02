Таллинн в 2035 году: новые возможности и лучшие связи

Киллар считает, что в нас закодирована самокритичность и поэтому все можно делать намного больше и намного лучше. „Мы должны внести свой вклад в развитие наших людей в целом, от обучения на протяжении всей жизни до душевного здоровья. Во-вторых, наша среда должна быть спроектирована в большей степени в направлении, уменьшающем противостояние, – как в развитии инфраструктуры, так и в сфере услуг. Например, пешеходы, легкий транспорт, общественный транспорт и водители автомобилей могут дружно действовать вместе. Развитие услуг, необходимых людям, должно основываться на доступности качественных государственных и частных услуг для всех, независимо от места проживания. В-третьих, с глобальной точки зрения, все это мы должны делать в сотрудничестве с местными городами и городами других стран нашего региона, которые разделяют наши ценности и мечты о будущем“.

Сейчас у меня больше связей с Таллинном, чем с Хельсинки, хотя я все еще бываю в Финляндии несколько раз в год. Я не ставлю границ в смысле будущего, потому что мир открыт.

Я думаю, важна смена обстановки и выход из зоны комфорта. Связав себя с Финляндией, я выучила еще один язык, нашла новых друзей и знакомых, к которым до сих пор езжу в гости. В обоих городах есть сеть людей которые меня вдохновляют. Например, у меня всегда есть возможность вернуться в Хельсинки. Знание того, что я справлюсь в любой стране, дает мне чувство безопасности.

По словам директора предпринимательской службы Таллиннского стратегического центра Калле Киллара , сейчас мы уже не так далеки от поставленных целей. „Важно начать с того, чтобы время от времени хвалить себя: часто встречаясь с разными людьми со всего мира, я могу сказать, что Таллинн уже сегодня является городом мира, вызывающим восхищение за его хорошие электронные услуги, которые значительно упрощают и жизнь, и бизнес как для человека, так и для предпринимателя“, – говорит он. Киллар добавляет, что люди приезжают в столицу Эстонии за зеленой и чистой средой, а уезжают в восторге от того, насколько современно и интересно наше городское пространство и как быстро оно развивается. „Таллинн – идеальная питательная среда для местных компаний, и он привлекает сюда международные компании, чтобы тестировать свои продукты и услуги. Все это может происходить посредством доброго сотрудничества, через формирование городского пространства и бизнес-среды, которые позволяют это делать, а также путем создания ориентированных на результаты отношений сотрудничества между университетами, компаниями, государством и местными органами власти“.

Всего через десять лет Таллинн станет городом, который отличается инновационностью и привлекает как крупнейших деятелей, так и для инвесторов со всего мира. Не менее 30% таллиннцев учатся на протяжении всей жизни, умеют адаптироваться и обладают рядом специальных навыков. Но не только! Таллинн становится сердцем разумной и зеленой экономики Северной Европы с отличной средой для жизни и с быстрым и удобным сообщением как внутри региона, так и с остальным миром. Таллинн будущего – это город, открытый для мира, который вместе с Хельсинки образует своего рода столицы-близнецы. И амбициозные стартапы, и творческие люди мирового уровня добавляют красок в городскую жизнь, у нас внедряются новые технологии и бизнес-модели. Звучит великолепно!

У Киллара гораздо большее крупные планы в связи со столицами-близнецами Таллинн-Хельсинки: „В стратегии развития это еще не описано, но с учетом связей следующего десятилетия столицы-близнецы могут расшириться до тройной столицы – Таллинн, Хельсинки и Рига. Связи налажены уже сегодня, и перспективы RailBaltic все более и более интегрируют деятельность людей и компаний в нашем регионе, что, в свою очередь, означает еще большее переплетение сообществ, чем сегодня“. По его словам, это, в свою очередь, бросает вызов столицам: города должны быть готовы к этой будущей тенденции в смысле как их услуг, так и инфраструктуры. „Этому способствует укрепление отношений сотрудничества не только между предприятиями, но и между учреждениями госсектора, совместные транснациональные электронные услуги и обмен данными для обеспечения эффективного функционирования жителей и предпринимателей. А также общие тестовые пространства для привлечения предпринимателей к совместному тестированию своей продукции в разных столицах, хорошо продуманные связи и повышение конкурентоспособности региона в целом в глобальном масштабе“, – комментирует Киллар.

В чем наш секрет?

„Когда к нам приезжают иностранные делегации, они часто спрашивают, в чем наш секрет, – комментирует Каарел Рунду, глава Департамента образования. „Вероятно, здесь имеются в виду, например, наши хорошие результаты в тестах PISA, а также тот факт, что нам нравится учиться. Я считаю, что наша религия – образование, в этом и есть наш секрет“.

Развитие и популяризация обучения на протяжении всей жизни также является частью стратегии развития, и цель, состоящая в том, чтобы к 2035 году не менее 30% жителей Таллинна были вовлечены в обучение на протяжении всей жизни, достижима.