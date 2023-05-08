Никаких смертей на дорогах, больше цветочных полян и газонов! Возможно ли это в столице?

Нет другого решения сделать передвижение безопасным для пешеходов и велосипедистов, кроме как изменить для этого уличное пространство, в том числе построить качественные велодорожки и тротуары. Пространство, необходимое для строительства велосипедных дорожек и более широких тротуаров, можно выкроить только за счет места для автомобилей.

Как сделать Таллинн более безопасным для пешеходов и легковых автомобилей? Сколько работы сделано в этом направлении, сколько еще предстоит?

Таллиннцы мечтают о более приятном и дружелюбном городском пространстве – это отчетливо видно и в социальных сетях, где они призывают больше ходить пешком или ездить на велосипеде, пытаются защитить городские деревья от вырубки, выступают против некоторых новостроек и собирают подписи за сохранение городского леса. Однако теперь Таллинн определил направления устойчивого развития. Цели высоки: от того, чтобы сделать Таллинн более зеленым, до более крупной цели – чтобы к 2035 году число смертей в результате дорожно-транспортных происшествий в Таллинне снизилось до круглого нуля.

Например, в рамках этого проекта планируется построить на Ратушной площади временный парк. Газоны с интенсивным уходом заменяются цветочными полянами, озеленяются островки безопасности дорожного движения, строятся тенистые аллеи и т. д.

Запущен проект „ Зeленый след », призванный сделать территорию города более зеленой и улучшить качество пространства. В связи с этим есть как проекты озеленения с расчетом на долгосрочное развитие города, так и инициативы по улучшению качества пространства в тех местах, где это возможно реализовать, минуя длительные процессы планирования.

В идеале к 2035 году 70% людей будут передвигаться пешком, на различных видах легкого транспорта или на общественном транспорте. К тому времени Таллинн мог бы превратиться в многоцентровый город, где повседневные дела и услуги находятся в пределах 15 минут ходьбы.

На ближайшие годы в Таллинне разработан план реализации таллиннской велосипедной стратегии, т. е. создания основной сети велосипедных дорожек. Он включает временные велосипедные дорожки как быстрые решения и постоянные решения в виде новых дорожек. Основное внимание уделяется, прежде всего, основной сети центра города и ее связи с другими частями города, сейчас в этом отношении есть явные недостатки. Очень важно внедрить быстрые решения, как, например, недавно завершенное решение Tooмпуйестеэ, где были построены безопасные велосипедные дорожки, отделенные от проезжей части боллардами, – как промежуточный этап, поскольку основательная реконструкция улиц требует времени. Понятно, что реализация текущей велосипедной стратегии могла быть быстрее, теперь нужно увеличить скорость строительства дорожек.

Насколько высоко вы сейчас оцениваете безопасность Таллинна для пешеходов и велосипедистов?

В целом ситуация определенно не очень хорошая, но отдельные велосипедные полосы или уже построенные дорожки гарантируют, что ситуация улучшится. Мы исходим из принципов универсального дизайна, который гарантирует, что улица и шире – городское пространство – безопасны для всех.

Вы сами пользуетесь легким транспортным средством, и видите на своем опыте, что можно было бы улучшить?

Мои ежедневные передвижения обходятся без велосипеда: я хожу пешком, езжу на поезде или трамвае, при необходимости пользуюсь арендованным самокатом. Многое нуждается в улучшении, потому что до сих пор основывалось на устаревшем дизайне, ориентированном на автомобили, который не ценит ни пешеходов, ни велосипедистов. Здесь только крупные и кардинальные изменения помогут снова сделать улицы безопасным и приятным пространством.

У вас есть видение Таллинна в 2035 году? Можете ли вы описать этот город будущего?