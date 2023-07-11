ВЗГЛЯД НА ТАЛЛИНН БУДУЩЕГО! Меняется городское пространство, образ мышления и стиль жизни горожан
Уже через десять лет мы будем жить в совершенно другом Таллинне. Цель нашей столицы – развить в городе такую хорошую мобильность, чтобы передвигаться можно было везде с комфортом даже без машины. К 2035 году доля езды на велосипеде во всех передвижениях составит не менее 11%, а у 90% жителей Таллинна остановка общественного транспорта будет ближе 400 метров от дома. К этому времени значительно увеличится продолжительность здоровой жизни людей: в среднем 63 года у женщин и 62 года у мужчин. Как достичь таких важных целей?
Большие перемены начинаются с совершенствования городского пространства. Дружественность к велосипеду в Таллинне ощутима, поскольку включена как в „Таллиннскую велосипедную стратегию 2018–2027“, так и в стратегию развития „Таллинн 2035“. „Важная часть превращения горожан в велосипедистов – целостная сеть велодорожек, удобных для движения как летом, так и зимой, а также достаточное число велопарковок в пунктах назначения и отправления. В ближайшие три года планируется построить/реконструировать около 28 км велосипедных дорожек на улицах основной сети „Таллиннской велосипедной стратегии“. Это число сейчас определено в соответствии с целями строительства, проектирования и планирования и, конечно же, не является окончательным. Еще одна важная часть, которой, несомненно, способствует качественная инфраструктура, – это изменение мышления участников дорожного движения, чтобы они учитывали друг друга“, – комментирует Таави Пиллер, глава отдела планирования велосипедных дорожек Таллиннского департамента окружающей среды.
Хотя многое уже сделано, много важных дел еще впереди. „В ближайшие годы цель состоит в том, чтобы построить сеть велосипедных дорожек в центре города, создать больше связей между велосипедными дорожками и улучшить возможности парковки велосипедов по всему городу“, – объясняет он. Кроме того, готовится руководство по принципам девяти типов улиц Таллинна, которое должно быть завершено к концу 2023 года.
Руководство по девяти типам улиц в дальнейшем определит, какие функции важны в данном месте в зависимости от местоположения: „В будущем это должно ускорить процесс преобразования улиц, чтобы потом при строительстве и проектировании улиц учитывались различные способы движения“.
Естественная деятельность и зимой
Пиллер говорит, что к 2035 году езда на велосипеде станет популярным занятием: „Велопрогулка от площади Виру до Таллиннского или Технического университета сама собой разумеется даже в январе“. Создание такого числа велосипедных дорожек и новых соединений с существующими дорожками означает, что многие люди начнут приобретать велосипеды. Новое средство передвижения Пиллер рекомендует закрепить высококачественным замком. „Желательно использовать шарнирный или U-образный замок, с помощью которого можно прикрепить велосипед к держателю за раму. К сожалению, целиком охраняемой велопарковки нет, поэтому стоит задуматься о страховании велосипеда. Сейчас проводится профилактическая кампания по предотвращению краж велосипедов“, – поясняет он.
Поскольку в будущем в Таллинне станет намного меньше автомобилей, воздух в городе будет чище. Благодаря тому, что люди проводят время на свежем воздухе и больше передвигаются пешком и на велосипеде, улучшается важнейший ресурс города – здоровье людей. Таким образом, к 2035 году у женщин будет в среднем 63 здоровых года жизни, а у мужчин 62, вместо прежних 58 и 55 лет.
60 минут в день
По словам главы Таллиннского департамента здравоохранения и социального обеспечения и здоровья Раймо Саади, переход от общества автомобилей к обществу велосипедистов и пешеходов имеет ряд плюсов. „До сих пор мы поощряли среду со множеством автомобилей, и владение автомобилем имело большое значение. Сейчас мы движемся к обществу велосипедистов и пешеходов, и это, несомненно, начнет менять наше мышление и восприятие. Если частью нашей культуры был автомобиль, то понятно, что велосипед оставался где-то в подвале. Или его вообще не было“, – говорит он.
Когда проложено много велосипедных дорожек и город спланирован таким образом, чтобы по нему было удобно передвигаться пешком, на велосипеде или в автобусе, это способствует формированию двигательных привычек. По словам Саади, даже 60 минут ежедневного активного движения приводят к большим изменениям в состоянии здоровья: „Движение – это одна из основ для здоровых лет жизни и роста ожидаемой продолжительности жизни. Необязательно сразу начинать марафонскую тренировку, достаточно пульса чуть выше среднего или чуть более быстрой ходьбы. Например, в темпе пешком на работу и вечером назад. Так сердце и кровь начинают двигаться немного быстрее обычного ритма, и это очень хорошо сказывается на здоровье“. Чем меньше автомобилей, тем, значит, меньше пробок и более чистый воздух, и больше движения. „Чрезмерный шум и загрязнение воздуха вызывают расстройства душевного здоровья“, так что отход от автомобилизированного общества полезен как для нашего психического, так и для физического здоровья.
Ответственность и осознанность
Если цель – увеличить число лет, проживаемых в добром здравии, то никак нельзя игнорировать и питание. „По этой теме ведется большая информационная работа как на городском, так и на государственном уровне. Например, рекомендуется употреблять меньше мяса и отдавать предпочтение растительной пище, это тоже дает ощутимый эффект“, – говорит Саади, но подчеркивает, что каждый человек, в первую очередь, сам отвечает за свое здоровье: „Хорошее здоровье начинается с ответственности и осознанности“.
В жизни Саади даже был такой этап, когда он не чувствовал ответственности за свое здоровье: „Было время, когда я даже не осознавал, что эти темы важны“. Более трех лет он не занимался спортом и не обращал внимания на питание: „Сейчас я понимаю, что ответственность за мое здоровье лежит прежде всего на мне самом. Я до сих пор не могу сказать, что являюсь примером в плане здоровой жизни. Иногда пропускаю обед, бывает сильный стресс на работе, что, конечно, тоже сказывается на моем душевном здоровье, но все начинается с осознанности. С момента осознания ты можешь начать двигаться к лучшему“.
Тренировки – ежедневная часть его жизни, и он обращает внимание на то, как питается. Сейчас он по-прежнему ездит на работу в автомобиле, но считает, что скоро это изменится: „Если в какой-то момент в Таллинне будут созданы идеальные условия для езды на велосипеде, я не исключаю возможности добираться на работу на велосипеде. Я живу за пределами Таллинна и прекрасно представляю, как, оставив машину на стоянке в Пеэтри, еду на работу по велосипедной дорожке Тартуского шоссе“. И именно на велосипеде, а не на электросамокате: „Это не оказывает полного позитивного влияния на здоровье, поскольку не дает физической нагрузки. Хотя пребывание на свежем воздухе тоже полезно“.
По словам Саади, важно заниматься всеми аспектами здоровья, не только упражнениями или питанием, психическим или физическим здоровьем, но всем сразу: „Город создает для нас возможность изменить свой образ жизни. Как город занимается тем, что делает воздух чище, побуждает людей двигаться и информирует о том, как питаться полезнее, так и сами люди могут обращать внимание на все. Таким образом, вместе мы сможем увеличить число лет, которые мы проживем здоровыми, и наслаждаться жизнью в полной мере“.
„Весь Таллинн в движении“ напрямую влияет на Цели устойчивого развития (SDG) № 3, 11 и 10.
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