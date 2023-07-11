ВЗГЛЯД НА ТАЛЛИНН БУДУЩЕГО! Меняется городское пространство, образ мышления и стиль жизни горожан

Пиллер говорит, что к 2035 году езда на велосипеде станет популярным занятием: „Велопрогулка от площади Виру до Таллиннского или Технического университета сама собой разумеется даже в январе“. Создание такого числа велосипедных дорожек и новых соединений с существующими дорожками означает, что многие люди начнут приобретать велосипеды. Новое средство передвижения Пиллер рекомендует закрепить высококачественным замком. „Желательно использовать шарнирный или U-образный замок, с помощью которого можно прикрепить велосипед к держателю за раму. К сожалению, целиком охраняемой велопарковки нет, поэтому стоит задуматься о страховании велосипеда. Сейчас проводится профилактическая кампания по предотвращению краж велосипедов“, – поясняет он.

Руководство по девяти типам улиц в дальнейшем определит, какие функции важны в данном месте в зависимости от местоположения: „В будущем это должно ускорить процесс преобразования улиц, чтобы потом при строительстве и проектировании улиц учитывались различные способы движения“.

Хотя многое уже сделано, много важных дел еще впереди. „В ближайшие годы цель состоит в том, чтобы построить сеть велосипедных дорожек в центре города, создать больше связей между велосипедными дорожками и улучшить возможности парковки велосипедов по всему городу“, – объясняет он. Кроме того, готовится руководство по принципам девяти типов улиц Таллинна, которое должно быть завершено к концу 2023 года.

Большие перемены начинаются с совершенствования городского пространства. Дружественность к велосипеду в Таллинне ощутима, поскольку включена как в „Таллиннскую велосипедную стратегию 2018–2027“, так и в стратегию развития „Таллинн 2035“. „Важная часть превращения горожан в велосипедистов – целостная сеть велодорожек, удобных для движения как летом, так и зимой, а также достаточное число велопарковок в пунктах назначения и отправления. В ближайшие три года планируется построить/реконструировать около 28 км велосипедных дорожек на улицах основной сети „Таллиннской велосипедной стратегии“. Это число сейчас определено в соответствии с целями строительства, проектирования и планирования и, конечно же, не является окончательным. Еще одна важная часть, которой, несомненно, способствует качественная инфраструктура, – это изменение мышления участников дорожного движения, чтобы они учитывали друг друга“, – комментирует Таави Пиллер, глава отдела планирования велосипедных дорожек Таллиннского департамента окружающей среды .

Поскольку в будущем в Таллинне станет намного меньше автомобилей, воздух в городе будет чище. Благодаря тому, что люди проводят время на свежем воздухе и больше передвигаются пешком и на велосипеде, улучшается важнейший ресурс города – здоровье людей. Таким образом, к 2035 году у женщин будет в среднем 63 здоровых года жизни, а у мужчин 62, вместо прежних 58 и 55 лет.

60 минут в день

По словам главы Таллиннского департамента здравоохранения и социального обеспечения и здоровья Раймо Саади, переход от общества автомобилей к обществу велосипедистов и пешеходов имеет ряд плюсов. „До сих пор мы поощряли среду со множеством автомобилей, и владение автомобилем имело большое значение. Сейчас мы движемся к обществу велосипедистов и пешеходов, и это, несомненно, начнет менять наше мышление и восприятие. Если частью нашей культуры был автомобиль, то понятно, что велосипед оставался где-то в подвале. Или его вообще не было“, – говорит он.

Когда проложено много велосипедных дорожек и город спланирован таким образом, чтобы по нему было удобно передвигаться пешком, на велосипеде или в автобусе, это способствует формированию двигательных привычек. По словам Саади, даже 60 минут ежедневного активного движения приводят к большим изменениям в состоянии здоровья: „Движение – это одна из основ для здоровых лет жизни и роста ожидаемой продолжительности жизни. Необязательно сразу начинать марафонскую тренировку, достаточно пульса чуть выше среднего или чуть более быстрой ходьбы. Например, в темпе пешком на работу и вечером назад. Так сердце и кровь начинают двигаться немного быстрее обычного ритма, и это очень хорошо сказывается на здоровье“. Чем меньше автомобилей, тем, значит, меньше пробок и более чистый воздух, и больше движения. „Чрезмерный шум и загрязнение воздуха вызывают расстройства душевного здоровья“, так что отход от автомобилизированного общества полезен как для нашего психического, так и для физического здоровья.

Ответственность и осознанность