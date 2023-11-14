Что может дать тебе сообщество?

После такого урока в Международном доме Эстонии стали организовывать регулярные встречи, мероприятия meet-and-greet, чтобы дать людям большее чувство общности. „Начинаем здесь, в Ülemiste City, затем едем в город на общественном транспорте. Обычно знакомимся с определенной частью города, а потом садимся где-нибудь вместе“, – объясняет Леонардо. Общественный транспорт используется потому, что он экологически чистый, и так еще можно научиться, как им передвигаться. Но есть и еще одна цель на будущее: „Мы хотели бы находить на наших мероприятиях точки соприкосновения с местными эстонцами“.

Мария уже давно занимается продвижением идеи общинных огородов и их созданием. На сегодняшний день в Таллинне насчитывается 33 общинных огорода. „Город поддерживает их создание, но создает их сама община“, – говорит она, добавляя, что от такого начинания выигрывают и люди, и город, и природа. „Поскольку в общинном огороде множество растений, это увеличивает видовое разнообразие в городе. Они создают рацион питания для насекомых-опылителей и более мелких животных и птиц. Тем самым мы также разнообразим городское пространство“, – говорит Мария. Но больше всего выигрывает человек. „Благодаря общинным огородам мы расширяем социальные связи. Это способ, который объединяет людей и заставляет их общаться друг с другом“, – указывает она на одну, но далеко не единственную причину. Кроме того, это дает людям возможность заниматься тем, что им интересно: „Общинные огороды очень часто посещают люди, у которых когда-то был сельский дом или остались детские воспоминания, связанные с садами“. По словам Марии, общественные огороды очень успешно помогают создавать новые связи пенсионерам и иностранцам: „Пожилые могут общаться друг с другом, но они также общаются и с молодыми людьми. Огородничают у нас представители разных национальностей, основные языковые группы – эстонский и русский, но есть и иностранцы, для которых общинный огород – хороший творческий способ познакомиться в с местными жителями, с которыми иначе они бы не соприкоснулись или не осмелились бы заговорить“.