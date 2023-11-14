Что может дать тебе сообщество?
Место, где хорошо жить, начинается прежде всего с самого человека, а добиться этого помогают разные сообщества. Таких ценных сообществ в Таллинне много, и в будущем их наверняка станет больше, потому что город поддерживает их создание и развитие.
Уже к 2035 году роль и значение сообществ в Таллинне значительно возрастут. В предместьях города разные социальные группы живут вместе и хорошо ладят друг с другом. Сообщества играют важную роль в создании социальной сплоченности и региональной безопасности, а также в оказании помощи своим членам. Это создает ощущение безопасности и приятного городского пространства, где каждый чувствует себя хорошо.
Изменять мир вместе с другими
Достойное начало всему этому уже положено, ведь в Таллинне существует несколько общин, объединяющих людей с разными интересами и потребностями. Управлять одной из них помогает Леонардо Ортега, руководитель программы „Work in Estonia“, принадлежащей Международному дому Эстонии. Он приехал в Эстонию 11 лет назад и сейчас помогает как можно лучше обосноваться другим приезжающим сюда. Он считает, что община чрезвычайно важна. „Недавно я посетил курс выживания. Там говорили, что человек может пробыть до трех минут без дыхания, три дня без воды, три недели без еды и три месяца без контакта с людьми, прежде чем сойдет с ума“, – говорит он и добавляет, что люди – социальные существа, и что жизненно важно делиться своими идеями, обмениваться мыслями и чувствовать свою принадлежность к чему-то. Конечно, можно как-то справиться и в одиночку, но, по мнению Леонардо, вместе с другими всегда лучше: „Одна голова – хорошо, но три головы – еще лучше. Если мы хотим быть инновативными и изменять мир, этого можно добиться только с кем-то вместе“.
В своей повседневной работе в Международном доме Эстонии он не только помогает иностранцам адаптироваться к местной жизни, но и создает сообщество: „Когда люди, приезжающие сюда из зарубежных стран жить и работать, могут общаться друг с другом, это дает им очень много“. Леонардо говорит, что хорошим примером тому был ковид: „Люди приходили сюда, брали компьютеры из офисов и вынуждены были идти домой, в четыре стены. Многие говорили, что приехали жить в Эстонию, но по сути живут в четырех стенах. Для них это было очень тяжело“.
После такого урока в Международном доме Эстонии стали организовывать регулярные встречи, мероприятия meet-and-greet, чтобы дать людям большее чувство общности. „Начинаем здесь, в Ülemiste City, затем едем в город на общественном транспорте. Обычно знакомимся с определенной частью города, а потом садимся где-нибудь вместе“, – объясняет Леонардо. Общественный транспорт используется потому, что он экологически чистый, и так еще можно научиться, как им передвигаться. Но есть и еще одна цель на будущее: „Мы хотели бы находить на наших мероприятиях точки соприкосновения с местными эстонцами“.
Открытое сердце
Кроме сообщества иностранцев, Леонардо также принадлежит к сообществу бизнес-городка Ülemiste City: „Мне здесь очень нравится. Замечательно, что застройщик решил не просто возвести здания, а по-настоящему создать чувство общности. Здесь много мест для совместной деятельности и мероприятий, где люди могут общаться друг с другом. Даже в повседневной работе здесь полностью присутствует чувство общности“. Леонардо считает, что чувство общности начинается прежде всего с самого человека: „Нужно ходить с открытым сердцем“, – советует он.
Сеть связи и поддержки
Мария Дерлыш, руководитель проекта городского садоводства Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, также подчеркивает важность общин. „Сила в самом смысле общины, то есть в совместном творчестве и деятельности. Благодаря сообществу можно найти единомышленников, друзей и поддержку. Это твоя сеть поддержки. Благодаря общине люди могут больше участвовать в жизни общества. Община – это определенно ваша социальная сеть, с ней приятно тусоваться, а когда трудно, в ней находишь поддержку“, – говорит она.
Мария уже давно занимается продвижением идеи общинных огородов и их созданием. На сегодняшний день в Таллинне насчитывается 33 общинных огорода. „Город поддерживает их создание, но создает их сама община“, – говорит она, добавляя, что от такого начинания выигрывают и люди, и город, и природа. „Поскольку в общинном огороде множество растений, это увеличивает видовое разнообразие в городе. Они создают рацион питания для насекомых-опылителей и более мелких животных и птиц. Тем самым мы также разнообразим городское пространство“, – говорит Мария. Но больше всего выигрывает человек. „Благодаря общинным огородам мы расширяем социальные связи. Это способ, который объединяет людей и заставляет их общаться друг с другом“, – указывает она на одну, но далеко не единственную причину. Кроме того, это дает людям возможность заниматься тем, что им интересно: „Общинные огороды очень часто посещают люди, у которых когда-то был сельский дом или остались детские воспоминания, связанные с садами“. По словам Марии, общественные огороды очень успешно помогают создавать новые связи пенсионерам и иностранцам: „Пожилые могут общаться друг с другом, но они также общаются и с молодыми людьми. Огородничают у нас представители разных национальностей, основные языковые группы – эстонский и русский, но есть и иностранцы, для которых общинный огород – хороший творческий способ познакомиться в с местными жителями, с которыми иначе они бы не соприкоснулись или не осмелились бы заговорить“.
Кроме того, общинные огороды предоставляют хорошую возможность для лучшего контакта с природой: „Многие семьи хотят использовать их, чтобы показать своим детям, откуда берутся продукты питания, и тем самым повысить их чувство ответственности по отношению к природе и еде“. Кроме того, общинные огороды также оказывают позитивное влияние на физическое и душевное здоровье. Общинные огороды, похоже, имеют еще больший потенциал, особенно если посмотреть на примеры других стран. „В Великобритании, например, психолог довольно часто вместо лекарств прописывает садоводческую терапию. В саду ждут эрготерапевт и садовник, с которыми проводится сеанс. Именно так часто лечат тревогу у молодых людей, – объясняет Мария. – Также в будущем общинные огороды можно будет использовать для проведения различных курсов обучения“, – считает она.
Стратег-аналитик Таллиннского стратегического центра Матс-Лаэс Нутер считает, что „уровень доброжелательности и дружелюбия среди жителей Таллинна еще можно значительно повысить“: „В рамках стратегии развития „Таллинн 2035“ мы отслеживаем, например, насколько жители Таллинна согласны с тем, что горожане часто улыбаются. Возможно, для кого-то станет неожиданностью, что уже около 30% населения согласно с этим утверждением, но мы, конечно, хотим, чтобы оно росло – мы не угрюмые люди! В своем сообществе человек учится лучше проявлять доброжелательность и заботу – это создает чувство безопасности. Я считаю, что дружелюбие заразительно – в хорошем смысле!“
Цель добровольной общины напрямую связана с Глобальными целями устойчивого развития: 1 „Ликвидация бедности“, 3 „Хорошее здоровье и благополучие“, 5 „Гендерное равенство“, 8 „Достойный труд и экономический рост“, 10 „Сокращение неравенства“, 11 „Устойчивые города и сообщества“, 17 „Глобальное сотрудничество для достижения целей“ и 18 „Достойный труд и экономический рост“. Подтема „Прочное чувство безопасности“ соответствует содержанию подцели устойчивого развития 11.1. Снижение уровня насилия, которое напрямую влияет на чувство безопасности, содержится в подцели 16.1. Подтема „Интегрированное общество“ создает предпосылки для равенства, которое рассматривается в подцелях 5.1 и 10.2 устойчивого развития. Вышеупомянутое обеспечивает лучшие возможности для появления общего языкового пространства (цель устойчивого развития 18). Интегрированное общество также включает в себя доброжелательное сообщество, которое влияет на счастье и душевную устойчивость людей, способствуя тем самым достижению подцели 3.4. Подтема „Независимое существование“ связана с целью устойчивого развития 1 (с подцелями 1.1, 1.2 и 1.3), а тема занятости, являющаяся ее частью, также связана с подцелью 8.5. Прочное чувство общности и инклюзивное руководство, выраженные в подтеме цели „Сильное и смелое гражданское общество“, включены в подцели устойчивого развития 16.7 и 17.7. Кроме того, цель оказывает влияние на цель 4 устойчивого развития „Качественное образование“, поскольку общее языковое пространство и среда взаимоподдержки создают более равные возможности для получения качественного образования.
Из той же серии:
Читать далее: Знаете, что такое устойчивое развитие? Смотрите скорее здесь, ведь скоро вы будете слышать этот термин все чаще и чаще!
Читать далее: Никаких смертей на дорогах, больше цветочных полян и газонов! Возможно ли это в столице?
Читать далее: ВЗГЛЯД НА ТАЛЛИНН БУДУЩЕГО! Меняется городское пространство, образ мышления и стиль жизни горожан
Читать далее: Какие изменения наиболее необходимы в связи с Зеленым поворотом?