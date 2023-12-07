Новым главным тренером „Флоры“ стал Норберт Хурт

„Я очень рад, что „Флора“ вновь предложила мне возможность поработать главным тренером. Я знал, что однажды придет время, когда я снова буду работать тренером на постоянной основе. Поэтому я очень благодарен, что у меня появилась возможность параллельно с работой спортивным директором работать тренером разных сборных. В конце концов, тренерская деятельность по-прежнему остается моей специальностью с точки зрения образования и той области, в которой я чувствую себя как дома“, — сказал Хурт в интервью сайту „Флоры“.

„На моей нынешней должности я смог очень внимательно наблюдать за деятельностью различных тренеров, многому научиться и услышать идеи. Будучи спортивным директором, я также много сил вложил в развитие молодежи, поэтому нам теперь легче связать воедино основную команду клуба и молодежную работу. Отныне я сосредоточусь на работе главного тренера, должность спортивного директора пока останется вакантной“, — добавил он.

В 2013-2016 годах Норберт Хурт тренировал основную команду футбольного клуба „Флора“ и выиграл чемпионат Эстонии в 2015 году. Затем он работал спортивным директором „Флоры“, тренировал молодежные сборные Эстонии и был помощником главного тренера мужской сборной Эстонии.

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