ОФИЦИАЛЬНО | Выиграв титулы в Эстонии, Васильев отправился покорять Словакию

Пару недель назад „Нымме Юнайтед“ объявил, что Васильев, который привел клуб к чемпионству в первой лиги, и помощник тренера Никита Брылин покинут клуб. Теперь появилась официальная информация о том, что Васильев продолжит карьеру в Словакии, а Брылин будет исполнять обязанности помощника тренера.

35-летний Васильев обладает тренерской лицензией УЕФА PRO и ранее работал ассистентом и главным тренером „Левадии“, а также помощником тренера сборной Эстонии. В 2021 году Васильев и Марко Савич привели „Левадию“ к чемпионству в высшей лиги и к победе в Кубке Эстонии, а в начале прошлого сезона клуб под их руководством выиграл Суперкубок страны, после чего в начале июня Васильев и Савич покинули клуб.

„Подписание нового главного тренера – результат долгой работы, в течении которой мы следили за его деятельностью в Эстонии. Он представляет новое поколение тренеров, которые играют в привлекательный футбол и уделяют особое внимание развитию молодежи. Но в то же время он обладает менталитетом победителя, что подтверждают его прошлые результаты“, - заявил на сайте клуба президент „Шаморина“ Чаба Хорват.

Первые впечатления Васильева также очень позитивны. „Я понял, что это идеальная возможность для продолжения карьеры. У клуба отличная инфраструктура и хорошая команда, как в плане игроков, так и в плане обслуживающего персонала. Я верю, что если мы будем усердно работать, то сможем добиться больших успехов“, - сказал он.

В прошлом сезоне „Шаморин“ занял девятое место в первой лиге Словакии. На данный момент клуб после 17 игр занимает 11-е место.

Победитель выходит в Фортуна-лигу (высший дивизион чемпионата Словакии).

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.