Васильев о плохом выступлении сборной Эстонии в отборе: ничего катастрофического не произошло

Эстония завершила отборочный этап в гостях у Швеции поражением со счетом 0:2, набрав за весь отборочный цикл одно очко и заняла последние место в отборочной группе.

Впереди у сборной Эстонии матчи плей-офф Евро-2024 против Польши, куда Эстония попала благодаря Лиге наций.

В подкасте мы спросили у Владимира Васильева о главной сборной страны и о волне критики в сторону главного тренера сборной Эстонии Томаса Хэберли.

„Я не могу сказать, что произошло что-то катастрофическое. Я объективный человек и, когда мы играем с бельгийцами, ожидать, что мы покажем прям „вау“ - нереально. Это то же самое, если бы я с „Нымме Юнайтед“ пошел играть против „Боруссии“ Дортмунд.

У нас слишком большая разница в классе, в уровне игроков, скорости, которую они показывают на поле. Это два разных мира. Поэтому когда люди начинают осуждать сборную, я считаю, что это неправильно.

Плюс начинают осуждать игроков. Никто не может сказать со стороны, кто реально должен играть за сборную. Хэберли находится с ними и следит за их игрой каждый день. У него по каждому игроку есть статистика, поэтому в конечном итоге у него есть объективная картинка и параметры, по которым он выбирает состав.

В сборной должны играть самые сильные игроки, мы не можем создавать сборную „под проект“. Если вы хотите получить результат как сборная, то должны играть именно самые сильные игроки.

Если скажут: „результаты сборной не важны, важнее развивать молодежь“, - то это совсем другое дело. Тренер ставит на игру самых сильных, по его мнению, игроков и осуждать за это не надо.

Проделана большая работа и я верю, что Хэберли очень профессиональный тренер и не нужно его критиковать в этом плане. Будущее у Эстонии есть, просто нужно подождать“, - сказал в подкасте Васильев.

Полностью подкаст с Владимиром Васильевым можно прослушать ТУТ.

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