Тренер сборной Эстонии: „Я всегда хотел лучшего для эстонского футбола. Если кто-то скажет, что этого недостаточно, я уйду“

Именно в этот день правление Эстонского футбольного союза собирается, чтобы подвести итоги года вместе с главным тренером сборной Томасом Хэберли и обсудить, как действовать дальше. Контракт швейцарца с ЭФС был продлен этим летом до конца 2024 года. Однако в СМИ открыто обсуждалось, что есть и другие кандидаты на эту должность. Серьезно обсуждалось имя главного тренера „Флоры“ Юргена Хенна, который, как выяснилось в четверг, останется без работы после воскресного кубкового матча.