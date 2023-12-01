Тренер сборной Эстонии: „Я всегда хотел лучшего для эстонского футбола. Если кто-то скажет, что этого недостаточно, я уйду“
Хэберли объяснил, что он имел в виду под фразой „Мы должны знать, откуда мы родом“.
Швейцарец читает эстонские СМИ и знает, что его уход/продолжение сотрудничества обсуждается.
Фанаты имели полное право освистать сборную Эстонии осенью
Сборная Эстонии по футболу находится в интересном положении. Несмотря на последнее место в отборочной группе чемпионата Европы 2024 года, она все еще находится в двух матчах от участия в финальной стадии турнира. Пройдет ли мартовский плей-офф с Томасом Хэберлем или без него, решится, скорее всего, 8 декабря.
Именно в этот день правление Эстонского футбольного союза собирается, чтобы подвести итоги года вместе с главным тренером сборной Томасом Хэберли и обсудить, как действовать дальше. Контракт швейцарца с ЭФС был продлен этим летом до конца 2024 года. Однако в СМИ открыто обсуждалось, что есть и другие кандидаты на эту должность. Серьезно обсуждалось имя главного тренера „Флоры“ Юргена Хенна, который, как выяснилось в четверг, останется без работы после воскресного кубкового матча.