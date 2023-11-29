Эстонский специалист, выбранный тренером года в Гамбии, ищет новый вызов за границей, но и дома он не сидит сложа руки

Заховайко узнал о награде за день до церемонии вручения. „За день до того, как об этом было объявлено. Меня спросили, смогу ли я приехать. Я сказал, что приеду, - усмехнулся Заховайко, явно польщенный наградой. - Честно говоря, я был приятно удивлен. Это прекрасное чувство. Весь клуб и вся команда уже поздравили меня с наградой. Я сказал им, что награда - это заслуга не одного человека, а всей команды“.