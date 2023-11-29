Вячеслава Заховайко
Вячеслава Заховайко
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia
Футбол
29.11.2023, 17:32

Эстонский специалист, выбранный тренером года в Гамбии, ищет новый вызов за границей, но и дома он не сидит сложа руки

 

На этой неделе гамбийские спортивные журналисты признали тренером года Вячеслава Заховайко, который этим летом привел „Реал де Банжул“ к победе в чемпионате Гамбии по футболу. Обладатель престижной награды ищет новую работу за границей, а для поддержания себя в профессиональной форме проводит частные тренировки с молодыми эстонскими футболистами.

Заховайко узнал о награде за день до церемонии вручения. „За день до того, как об этом было объявлено. Меня спросили, смогу ли я приехать. Я сказал, что приеду, - усмехнулся Заховайко, явно польщенный наградой. - Честно говоря, я был приятно удивлен. Это прекрасное чувство. Весь клуб и вся команда уже поздравили меня с наградой. Я сказал им, что награда - это заслуга не одного человека, а всей команды“.

41-летний экс-нападающий, который провел 39 матчей за сборную Эстонии, а также тренировал городскую команду „Пайде“, сейчас находится в поисках нового вызова. „Поиск продолжается, никаких переговоров пока не ведется. Я пытался нащупать свой путь за границей, но это очень сложная, возможно, даже невыполнимая миссия. Но я все равно пытаюсь, может быть, что-то и получится. Хотя сейчас в этом направлении все еще очень тихо. На местном рынке сейчас тоже очень тихо“, - говорит Заховайко.

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