ФОТО | Тартуская „Таммека“ сохранила прописку в высшей лиге, отправив Пури на пенсию в хорошем настроении
Во ответном переходном матче за право играть в следующем сезоне в высшей лиге тартуская „Таммека“ и футбольный клуб „Виймси“ сыграли вничью 1:1.
В среду „Таммека“ обыграла „Виймси“ со счетом 5:0 в первом переходном матче на „Спортлэнд Арене“, так что общая картина была ясна, и спортивное напряжение перед ответной встречей спало.
На 20-й минуте ответной встрече Грегор Лехтметс вывел „Виймси“ вперед.
Однако желаемую победу команда „Виймси“ одержать не смогла. На 70-й минуте матча ничью для „Таммеки“ обеспечил гол нигерийского нападающего Ахмеда Адебайо Башери.
По сумме двух встреч „Таммека“ выиграл у „Виймси“ со счетом 6:1 и в следующем сезоне снова будет выступать в высшей лиги чемпионата Эстонии по футболу. Футбольный клуб „Виймси“ в третий год подряд будет играть в первой лиге.
Ответная игра против „Виймси“ стала последней в профессиональной карьере Сандера Пури, который в конце ноября объявил о завершении карьеры.
В прошедшем сезоне Пури сыграл за „Таммеку“ в 24 матчах высшей лиги и отдал одну результативную передачу.
В Эстонии футболист также выступал за „Легион“, „Нымме Калью“ и „Левадию“, в составе которой четыре раза становился чемпионом Эстонии.
За свою профессиональную карьеру Пури успел поиграть в лигах Греции, Польши, Венгрии, Чехии, Англии, Финляндии и Ирландии.
В составе основной сборной Эстонии Пури отыграл 88 матчей и забил 4 гола.
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